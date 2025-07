Ram 1500 tem 10.000 pedidos de motor V8 em 24 horas Picape perdeu 20% das vendas em um ano mas CEO promete reverter esse quadro em resposta à preferência do consumidor nos EUA Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h00 ) twitter

A picape Ram 1500 abriu os pedidos dos kits de motor V8 e o retorno dos clientes surpreendeu a marca. Foram 10.000 pedidos da troca do motor Hurricane 6 pelo motor V8 Hemi recebidos em 24h. Na versão padrão, a Ram oferece o motor seis cilindros biturbo e por US$ 1,2 mil (cerca de R$ 6 mil a mais) adicionais, é possível equipar a picape com o motor V8 que voltou a ser produzido recentemente.

O retorno do motor V8 foi aprovado pelo CEO da marca RAM, Tim Kuniskis, após uma fase de queda de 20% das vendas deixando a 1500 bem atrás da Chevrolet Silverado e Ford F-150. Kuniskis admitiu publicamente que foi um erro ter tirado o motor V8 de linha e provocou o antigo CEO Carlos Tavares, chamado por ele de “contador de cilindros”.

O chamado “Program F15” marcou a retomada da produção do V8 cerca de nove meses após tê-lo tirado de linha. Já adequado para as regras de emissões atuais, o motor V8 5,7 litros tem 395cv e 56,6kgfm de torque.

