RAM 3500 ganha novo visual e motor diesel de 436cv: veja as Fotos Picape ganhou novo motor de seis cilindros Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/06/2025 - 12h06 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h06 )

Marcos Camargo Jr

A Ram apresentou as novas 2500 e 3500 no Festival Interlagos. As picapes ganham novas mudanças visuais e passam a ser equipadas com motor de até 436 cv. Todavia, a Stellantis não informou quando a picape chega ao Brasil.

As novas Ram 2500 e 3500 ganham novos faróis dianteiros com nova assinatura visual. A traseira também recebeu novas lanternas. O interior ganhou uma multimídia de até 14,5 polegadas com conexão com smartphone.

Nova Ram 2500 e 3500 passam a ser equipada com motor Cummins High Output de seis cilindros 6.7 litros com 436 cv e 149 kgfm de torque.

