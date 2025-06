Ram confirma picape inédita que será lançada no Festival Interlagos Marca também irá mostrar a nova 1500 com motor 3.0L Hurricane 6 Biturbo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/06/2025 - 11h00 (Atualizado em 08/06/2025 - 11h00 ) twitter

Ram/Divulgação

A Ram, marca de picapes do grupo Stellantis, anunciou que durante o Festival Interlagos irá lançar um modelo inédito no Brasil. Sem mais detalhes as apostas recaem sobre uma nova picape média de volume da marca Ram partindo do pressuposto de que a produção na Argentina traz margem para um modelo de chassi e motor diesel com acabamento e proposta premium.

Além desse novo modelo a Ram também irá apresentar a picape 1500 com motor 3.0L Hurricane 6 Biturbo e a linha Rampage no Festival Interlagos – Edição Carros, marcado para os dias 12 a 15 de junho no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A Ram 1500, com 426 cv de potência e 635 Nm de torque, poderá ser testada pelo público durante o evento na pista do autódromo.

Ram/Divulgação O Mecanico

A programação de teste incluira também as versões Rebel, Laramie e R/T da Rampage. O modelo será disponibilizado para test-drive com duas motorizações: o 2.2 Turbodiesel de 200 cv e o 2.0 Hurricane 4 Turbo a gasolina de 272 cv. Os testes serão realizados no circuito oficial e em um percurso off-road montado dentro do autódromo.

Além da exposição dos veículos e da apresentação do novo modelo, o espaço da marca contará com ações para os visitantes e a Ram Store, onde será possível adquirir produtos oficiais como roupas, acessórios e brinquedos.

