Ram Heavy Duty 2025 terá novo motor diesel da Cummins Nova geração de motores diesel foi anunciada pela Stellantis e Cummins em conjunto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/01/2025 - 20h08 (Atualizado em 27/01/2025 - 20h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ram/Divulgação

Nos primeiras dias de janeiro a RAM confirmou o novo desenho da linha Heavy Duty das brutas 3500, 4500 e 5500 Chassi Cab com o novo motor diesel. Porém a novidade foi formalizada apenas agora em conjunto com a Commins, fabricante da linha diesel.

Ao todo a Ram vendeu pouco mais de 703 mil unidades de picapes só nos Estados Unidos no ano passado. No entanto, a queda de 19% nas vendas (boa parte se deve à linha Ram 1500 que perdeu o motor V8) foi bem significativa e acendeu a luz amarela na Stellantis.

Ram/Divulgação

O novo motor Cummins diesel mantém a capacidade anterior com 6,7 litros turbodiesel 436 cv e 149 kgfm de torque para as picapes, e 364 cv com 110 kgfm de torque para os modelos Chassis Cab. Em colaboração com a Ram e seus fornecedores de powertrain, o motor foi otimizado com uma nova transmissão automática de 8 velocidades que promete ser mais econômica que a anterior.

‌



Entre as novas tecnologias estão novas engrenagens e válvulas helicoidais para reduzir vibrações e manter a alta capacidade de tração da linha Heavy Duty. Também há novas bombas de combustível e novo sistema de admissão de ar no 6,7 litros. Entre os detalhes os engenheiros mostraram novo sistema de filtro de duplo de diesel e filtro de óleo reposicionado para melhorar a eficiência.

‌



Mais novidades das versões serão mostradas nos próximos dias. A linha da Ram 3500, 4500 e 5500 contam com nove versões ao todo. Com boa aceitação na linha profissional (conhecida como Tradesman) também há versões destinadas ao público final como as clássicas Longhorn e Laramie.

‌



Nova RAM 3500 diesel 4x4 com rodagem dupla e couro de verdade. VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.