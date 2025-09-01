Ram lança Rampage NFL Edition no Brasil Versão terá só 300 unidades à venda com motor 2.0 Hurricane de 272cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/09/2025 - 11h35 (Atualizado em 01/09/2025 - 11h35 ) twitter

Rampage NFL Edition Marcos Camargo Jr. 01.09.2025

A RAM lança no Brasil a Rampage NFL Edition em alusão ao futebol americano que tem cada vez mais fãs no país. Em meio a diversas ações de parceria, transmissão de jogos e imprensa, a Stellantis anuncia o patrocínio da RAM para a NFL e lança a série especial que terá 300 unidades.

Rampage NFL Edition Marcos Camargo Jr. 01.09.2025

Baseada na versão R/T, topo de linha, a Rampage NFL Edition gera 300 unidades sendo 90 na cor Prata Billet e as demais 210 na cor branco Pérola. A picape recebe adesivo lateral da caçamba e no capô, emblema 3D ao lado do nome “Rampage” na porta e maçanetas na cor preta (a unidades da foto tem a maçaneta na cor do veículo).

Rampage NFL Edition Marcos Camargo Jr. 01.09.2025

O escapamento esportivo recebe ponteiras em black piano 4,5” e por dentro há novidades como os bancos bordados e revestimento em suede com emblema em baixo relevo da NFL, pedaleiras em alumínio e soleira iluminada em LED.

Rampage NFL Edition Marcos Camargo Jr. 01.09.2025

“Esse carro estará disponível a partir de meados de outubro por R$ 275.690 com pintura branca ou prata inclusa e somente 300 unidades. Optamos por lançar na semana do jogo pata os fãs da marca e os compradores receberão um kit com cooler, copo térmico, boné e uma placa decorativa”, disse Vitor Bohnenberger, diretor de Marketing da RAM.

Motor da Rampage R/T NFLA série especial tem o conhecido motor Hurricane 4 2.0 litros a gasolina, que entrega até 272 cv, passa a ter na opção Laramie capota marítima de série, Som Harman Kardon com 360 watts com 9 alto falantes, Banco elétrico para o passageiro, Luzes ambientes de LED entre outros itens.

Rampage NFL Edition Marcos Camargo Jr. 01.09.2025

Entre os itens de série em conectividade e segurança a Rampage tem multimídia de 12,3 polegadas segue sem mudanças no sistema e traz mapa off Line atualizado via OTA (over the air com atualização remota) e painel digital 10,3 polegadas. Também há Chave presencial, carregador sem fio, 6 airbags Aplicativo Ram Connect com serviços conectados é oferecido com 1 ano grátis incluindo Wi-Fi 60GB.

Sobre a NFL no BrasilNesta semana o jogo entre o Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs no NFL São Paulo Game 2025 lança os holofotes sobre a trajetória do esporte no país. Em 2024, quando o primeiro jogo foi realizado no país, a Arena Corinthians recebeu 47.263 pessoas e desde então chamou a atenção para o esporte no mercado brasileiro.

Rampage NFL Edition Marcos Camargo Jr. 01.09.2025

Segundo a direção de parcerias da NFL no país são 41 milhões de fãs da liga no Brasil sendo 22% considerados “ávidos” e 5 milhões de seguidores nas redes sociais.

Rampage NFL Edition Marcos Camargo Jr. 01.09.2025

17.953 unidades vendidas até agosto sendo que a Rampage, carro chefe da marca, já teve 48 mil unidades comercializadas desde o lançamento.

