Renault confirma: Stepway e Oroch 1.3 saem de linha

A Renault confirmou o fim da produção do Stepway e também da picape Oroch 1.3 turbo TCe. Há pouco mais de dois anos o Sandero mudou a denominação e passou a ser comercializado apenas como Stepway com proposta aventureira e suspensão elevada além do motor 1.0. Agora o hatch sai de linha junto com a Oroch 1.3 turbo TCe que agora será vendida apenas com o motor 1.6 SCe.

Stepway 1.0 2025 (renault)

Em dezembro o Renault Stepway vendeu apenas 326 unidades, enquanto, ao longo de todo o ano, foram só 4.631 unidades. Com o lançamento do Kardian com câmbio manual na faixa dos R$ 100 mil, já ficava claro o destino do Stepway que custava na faixa dos R$ 86 mil.

Renault Oroch Iconic tem visual aventureiro com alguns itens da Outsider (na foto, é uma Outsider 1.3) Marcos Camargo Jr. 26.12.2023

Já no caso da Oroch em dezembro foram vendidas 1.136 unidades e 12.881 unidades ao longo do ano, crescendo 10% em relação a 2023. No entanto, do total, poucas unidades eram vendidas com o motor 1.3 TCe.

