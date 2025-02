Fábrica da Renault no Paraná alcança 4 milhões de veículos produzidos Unidade se prepara para fazer um novo SUV médio baseado na plataforma modular RGMP do Kardian Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/01/2025 - 13h00 (Atualizado em 21/01/2025 - 13h12 ) twitter

Renault/Divulgação

Inaugurada em 1998, a fábrica da Renault em São José dos Pinhais (PR) alcançou quatro milhões de veículos produzidos. Atualmente no Complexo Ayrton Senna (CAS) a Renault produz as linhas Kwid, Stelpway, Kardian, Duster, Oroch e Master.

Renault/Divulgação Eurasia Sport Images/Getty Images

Atualmente a fábrica conta com 5.000 colaboradores. Durante o último ano, a marca francesa emplacou 139.214 veículos no Brasil, crescimento de 10,3% 51.925 unidades exportadas.

Renault/Divulgação Renault/Divulgação

“O ano de 2024 fica marcado na história da Renault do Brasil pelo sucesso do Kardian, que está conquistando o mercado brasileiro, a admiração dos nossos clientes e já recebeu diversos reconhecimentos da imprensa especializada, além de ser um sucesso de exportação. Tudo isso é motivo de muito orgulho para os 5.000 colaboradores da Renault do Brasil”, afirma Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

Renault Kardian manual. Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault RODOLFO BUHRER

Além dos bons números de produção e venda do Kardian a Renault já planeja outros produtos feitos sobre a plataforma RGMP (Renault Group Modular Platform) como um SUV médio que deve estrear no final desse ano e também a picape Niagara prevista para 2026. Só o Kardian teve mais de 20 mil unidades vendidas em 2024. No segmento de utilitários a Master consolidou a liderança no segmento de furgões e emplacou 11.080 unidades.

