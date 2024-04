Renault Kardian 2024 é mais potente que os rivais Pulse e Nivus?

Alto contraste

Kardian tem rodas de 17 polegadas com acabamento escurecido Kardian tem rodas de 17 polegadas com acabamento escurecido (Renault/Divulgação)

O recente lançamento do Kardian pela Renault coloca a novidade diante de rivais de peso com o mesmo porte e proposta. O Kardian estreia nova plataforma, motor e câmbio com proposta de custo benefício como um dos modelos mais modernos do segmento. Mas isso é suficiente para enfrentar os rivais? O R7-Autos Carros compara o Renault Kardian com o Volkswagen Nivus e Fiat Pulse frente a frente.

Renault Kardian

A novidade da Renault usa plataforma nova e também novo motor 1.0 litro TCe de três cilindros flex com injeção direta, que é derivado do 1.3 turbo, compartilhando 70% dos componentes. O Kardian chega a 180km/l de máxima e acelera de 0-100km/h em 10,7s.

Traseira tem lanternas no formato de "C" Traseira tem lanternas no formato de "C" (Renault/Divulgação)

Vale lembrar que esses motores foram desenvolvidos em parceria com a Mercedes-Benz. O 1.0 TCe tem 120 cv e 20,4 kgfm de torque com gasolina e 125 cv com 22,4 kgfm de torque com etanol. Nas medidas tem 4,11m de comprimento, 1,75m de entre eixos, 2,60m de entre eixos e porta malas de 410 litros.

Painel de instrumentos digital tem 7 polegadas Painel de instrumentos digital tem 7 polegadas (Renault/Divulgação)

O Kardian vem em três versões: Techno de R$ 112,7 mil, Evolution de R$ 122,7 mil e Première Edition de R$ 132,7 mil. Todas tem o mesmo conjunto mecânico e multimídia de 8” com conexa sem fio mas só a versão Evolution traz console elevado e só a Première tem pacote ADAS com 13 itens de série.

Motor 1.0 TCe entrega até 125 cv Motor 1.0 TCe entrega até 125 cv (Renault/Divulgação)

Volkswagen Nivus

O Volkswagen Nivus já tem quase quatro anos de mercado e usa o motor 1.0 TSI turboflex com injeção direta de 128cv e 20kgfm de torque combinado com transmissão automática de seis marchas. O Nivus chega a 189km/l de máxima e acelera de 0-100km/h em 10s.

Nas dimensões o Nivus tem 4,26m de comprimento, 1,75m de largura, 1,49m de altura e 2,56m de entre eixos com 415 litros de porta malas. O Nivus tem duas versões com o mesmo motor 1.0 TSI: Comfortline de R$ 130,8 mil e Highline de R$ 147,8 mil sendo o mais caro do nosso comparativo. Tem como destaque os itens de segurança a bordo e controle de Cruzeiro adaptativo de série mas só a Highline tem painel digital de 10,2”, multimídia Volksplay de 10”, ar condicionado digital “Climatronic” e rodas aro 17 com acabamento diamantado.

SUV tem motor de 1.0 litro turbo TSI, que entrega até 128 cv com torque de 20,4 kgfm SUV tem motor de 1.0 litro turbo TSI, que entrega até 128 cv com torque de 20,4 kgfm (Volkswagen/Divulgação)

Fiat Pulse

O Pulse é o SUV compacto da Fiat que estreou em 2021 com a plataforma MLA e o motor 1.0 turbo T200 de 130cv e 20kgfm de torque combinado com câmbio CVT automático que simula sete marchas. O Pulse chega a 189km/l de máxima e acelera de 0-100km/h em 9,4s.

Nas dimensões o Pulse tem 4,09m de comprimento, 1,77m de largura e 1,57m de altura com entre eixos de 2,52m. O porta malas tem 370 litros. Desconsiderando a versão com motor 1.3 Firefly aspirado e a 1.3 turbo T270 do Abarth, o Pulse é vendido em duas versões: Audace de R$ 121,9 mil e Impetus de R$ 133,4 mil. Só a mais equipada tem painel digital de 7 polegadas, multimídia de 10 polegadas e rodas aro 17 mas dispõe de apenas quatro airbags e não há controle de Cruzeiro adaptativo como os rivais.

Fiat Pulse vem de série com multimídia de 8 polegadas, faróis em LED, direção elétrica, ar condiconado, cluster TFT e 4 airbags Fiat Pulse vem de série com multimídia de 8 polegadas, faróis em LED, direção elétrica, ar condiconado, cluster TFT e 4 airbags (Fiat/Divulgação )

Resultado

Considerando só a motorização o Renault Kardian de 125cv fica para trás na potência diante do Nivus com 128cv e Pulse com 130cv. Ainda assim, na prática o Kardian tem 22kgfm de torque que é o melhor dado do comparativo e o câmbio dupla embreagem deixa o desempenho do Renault interessante.

Crossover é suave e só lembra que se trata de um três cilindros mas retomadas mais fortes Crossover é suave e só lembra que se trata de um três cilindros mas retomadas mais fortes (Renault/Divulgação)

Ainda assim, números não “mentem” e o Renault com os dados divulgados fica atrás dos rivais no tempo de aceleração e velocidade máxima enquanto o Nivus é o mais rápido mas o Pulse é o que acelera em menor tempo. Em termos de espaço o Kardian é bom com o melhor entre eixos enquanto o Pulse é o mais apertado e o Nivus tem um pouco mais de espaço de porta malas.

Modelo faz 13,9 km/l na estrada com gasolina e 9,7 km/l com etanol Modelo faz 13,9 km/l na estrada com gasolina e 9,7 km/l com etanol (Renault/Divulgação)

Agora no preço a Renault traz três modelos com valores competitivos entre R$ 112 e R$ 132 mil. O Pulse tem quase o mesmo preço do Kardian mas entrega bem menos. Já o Nivus é o mais caro de todos embora entregue bom pacote. Na relação custo benefício o Kardian surpreende mas em termos de desempenho ainda ficará atrás de um Nivus na estrada.