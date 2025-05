Royal Enfield bate recorde de vendas no Brasil Hunter 350 e Himalayan foram destaques da marca no mês passado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/05/2025 - 11h54 (Atualizado em 08/05/2025 - 11h54 ) twitter

Royal Enfield/Divulgação

A Royal Enfield registrou 2.325 motocicletas vendidas no mês de abril, um crescimento de 60% em comparação ao mesmo período de 2024. O destaque ficou com a Hunter 350, com 600 unidades vendidas. A recém lançada Himalayan 450, em um primeiro mês completo de vendas alcançou 584 unidades comercializadas.

“Esse novo recorde reforça não só a potência da marca no país, como também o nosso compromisso de longo prazo com o consumidor brasileiro, o Brasil tem se consolidado como o principal mercado da Royal Enfield fora da Índia.” afirma Gabriel Patini, diretor executivo Latam. “Estamos diante de uma marca com crescimento acelerado e contínuo, com forte demanda no mercado e que está investindo para sustentar esse ritmo de crescimento nos próximos anos.”, completa.

Segundo a head de vendas da marca no Brasil, Thais Gallo, o crescimento é resultado de uma estratégia bem executada de expansão e proximidade com o cliente. “No último ano, abrimos 12 novas concessionárias em regiões estratégicas e fortalecemos nossa atuação em estados onde a marca já possui uma forte comunidade”.

