Royal Enfield chega a 40 concessionários no Brasil e prepara lançamentos

A Royal Enfield alcançou uma importante marca e chegou à 40ª concessionária no Brasil. A nova unidade está localizada em Minas Gerais, Uberlândia sendo a terceira no estado. A marca que vem crescendo no mercado nacional agora prepara mais duas novidades: Classic 650 e Bear 650 além da Guerilla que foi apresentada no Festival Interlagos e deve ser o próximo lançamento.

A head de Vendas Brasil da montadora, Thais Gallo, reforça a importância da cidade na malha estratégica da marca no país “Reconhecida como capital nacional da logística, e pela sua relevância econômica no país, Uberlândia é uma praça essencial para o nosso plano de expansão.

Estamos comprometidos em estar cada vez mais próximos dos nossos clientes, ampliando nossa presença no território brasileiro, com estrutura, produtos e atendimento de excelência”.

A nova concessionária faz parte do grupo BDG Euroville e conta com um espaço total de 700m², sendo 400m² dedicados para showroom e oficina especializada com 4 pontos de atendimento.

22.04.2025

“Estamos muito orgulhosos em abrir mais essa operação. A Royal Enfield é uma marca conceituada, reconhecida por sua tradição, estilo e estratégias bem definidas em relação ao posicionamento. Acreditamos no potencial de Uberlândia e temos certeza de que a cidadeestá preparada para receber tudo o que temos a oferecer ao lado da Royal Enfield.”, afirma Bruno Henriques, proprietário do grupo responsável pela nova concessionária.

“Como consequência natural desse alinhamento, vislumbramos realizar negócios sustentáveis e promissores, promovendo crescimento mútuo para clientes e parceiros”, reforça o diretor do grupo, Ricardo Brumond.

