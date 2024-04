Royal Enfield dá desconto de R$ 2 mil na linha Hunter 350

Alto contraste

A+

A-

Na Índia a Hunter 350 tem duas versões: Metro e Retro Na Índia a Hunter 350 tem duas versões: Metro e Retro (Royal Enfield/Divulgação)

A Royal Enfield anuncia uma ação comercial de venda para a linha Hunter 350. A motocicleta de perfil vintage que foi o último lançamento da marca no país registrou 430 unidades vendidas em março. Agora a marca oferece desconto de R$ 2 mil na Hunter 3503 além de frete incluso.

ROYAL ENFIELD CLASSIC 350 2023: melhor que a Meteor? Quais as diferenças? Motor design ficha técnica. Veja o vídeo!

A Royal Enfield Hunter 350 é vendida na versão Dapper por R$ 19.990,00 e a Rebel sai por 21.990,00. Além disso, a polícia de frete incluso será valida para toda a linha de motos da Royal Enfield.

Estilo custom com amortecedores expostos e escapamento curvo Estilo custom com amortecedores expostos e escapamento curvo (Royal Enfield/Divulgação)

“Essa era uma demanda importante dos clientes e fãs brasileiros. Fizemos alguns estudos e decidimos adotar a política de trazer os preços de todas as nossas motocicletas com frete contemplado já. Ter o cliente no centro do negócio cada vez mais é um dos novos direcionamentos da Royal Enfield no Brasil e toda América Latina”, explica Gabriel Patini, Head de negócios Latam da Royal Enfield.

Painel analógico e digital na Hunter e o guidão de perfil reto Painel analógico e digital na Hunter e o guidão de perfil reto (Royal Enfield/Divulgação)

A Hunter 350 tem motor monocilíndrico de 350cc com 20cv e 2,8kgfm de torque com câmbio de cinco velocidades. O consumo declarado da Meteor é de 36km/l e autonomia com tanque de 13 litros fica em torno de 450km.