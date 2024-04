Saiba como higienizar seu carro em casa em 5 passos

Alto contraste

Saiba como fazer uma boa limpeza no seu carro Saiba como fazer uma boa limpeza no seu carro (Freepik/@freepik)

Com a chegada do outono, a virada de tempo e temperaturas mais baixas são acompanhadas por uma temporada de doenças respiratórias. No caso do uso do automóvel, as forrações internas, bancos e teto podem representar uma grande fonte de vírus e bactérias. Veja estas dicas de como evitar que seu carro "jogue contra" a saúde nesta época do ano e faça uma boa limpeza interna.

Primeiro passo: retire o que não é necessário

É muito comum acumularmos embalagens, garrafas e, infelizmente, restos de comida e itens desnecessários dentro do carro. Bactérias e fungos podem se alimentar desses resíduos, por isso, manter o veículo limpo é de extrema importância.

Para começar, retire tudo o que não precisa e, em seguida, faça uma aspiração interna do veículo. Pode-se utilizar pequenos aspiradores portáteis do tipo 12V conectados ao painel do carro ou aspiradores maiores, que são mais eficientes.

Segundo passo: limpeza das superfícies plásticas

Existem muitos produtos eficazes para a limpeza interna, todos compostos por saponáceos, o popular sabão. Utilize uma esponja úmida (nunca a mesma esponja usada para lavar louças) para espalhar esse produto pela superfície e remova-o com um pano de microfibra suave.

No caso de produtos em espuma, aplique e em seguida remova-os, limpando com um pano seco de microfibra. Faça essa limpeza uma peça por vez, utilizando nos forros das portas, painéis, console e outros itens plásticos. Evite limpar as telas multimídia e painel digital com água; deixe para aplicar apenas um pano úmido posteriormente.

Terceiro passo: tecidos

Os tecidos são os pontos de maior acúmulo de ácaros, fungos e bactérias no veículo. Para começar, remova os tapetes do veículo e prepare uma solução de detergente e água com bastante espuma. Separe também uma esponja e um pano seco para auxiliar na limpeza.

Trabalhe em uma área por vez, aplique a esponja e esfregue generosamente a superfície do tecido, tendo cuidado com as fibras. Em seguida, utilize um pano seco para remover o excesso. Se possuir um aspirador de pó líquido, utilize-o para remover a sujeira em suspensão.

É importante ressaltar que jamais se deve usar sabão em pó ou produtos abrasivos nesta operação. Existem diversos produtos específicos para a limpeza de tecidos do carro; nesse caso, é recomendado seguir as instruções da embalagem. Não se esqueça de limpar também o carpete embaixo dos bancos e o porta-malas.

Quarto passo: revestimento de teto

Cuidado com o revestimento do teto. Este requer cuidados específicos e não deve ser esfregado. Para limpar o teto, é preferível utilizar produtos como sprays de fácil aplicação e remoção. A limpeza também deve ser feita por áreas e não o teto por completo.

Se o carro possuir teto solar, é importante ter cuidado para não molhar o mecanismo de acionamento durante a limpeza.

Quinto passo: acabamento

Para realizar a higienização interna do carro, é crucial remover completamente qualquer resquício de sabão ou produto de limpeza aplicado. Evite deixar líquido acumulado nos cantos do acabamento, nos trilhos dos bancos e nas frestas. Finalize com acabamento utilizando um pano seco.

Embora existam muitas empresas especializadas neste tipo de limpeza, e técnicas como a aplicação de produtos especiais e a limpeza com vapor de água sejam eficazes, esses serviços podem ser caros, facilmente ultrapassando R$ 1.200 por aplicação. Para manter a saúde em dia, os cuidados com o veículo são fundamentais, e a limpeza interna é um dos mais importantes.