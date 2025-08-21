Saiba qual estado reduziu a alíquota do IPVA em 45% Paraná terá menor IPVA do Brasil a partir de 2026 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 10h00 ) twitter

Um dos impostos que mais pesa sobre o bolso dos consumidores é o chamado IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Em SP, estado que tem a maior frota de veículos do país, o valor do imposto é de 4% sobre a tabela sendo que para veículos híbridos há uma redução temporária para 2%. Mas no Paraná, uma medida do governo do estado reduziu a alíquota de 3,5% para 1,9% sobre o valor venal dos veículos, uma redução de 45%. O projeto de lei que oficializa a mudança será encaminhado à Assembleia Legislativa nos próximos dias. A medida pode beneficiar cerca de 3,4 milhões de proprietários em todo o estado com veículos fabricados há menos de 20 anos.

Novo valor

Com a nova base de cálculo, um veículo avaliado em R$ 50 mil, que atualmente paga R$ 1.750 de imposto, passará a ter um IPVA de R$ 950 em 2026. Segundo a Receita Estadual, mais de 68% da frota tributada no estado se enquadra nessa faixa de valor. Atualmente, a frota total tributada no Paraná é de 4,1 milhões de veículos.

Os carros de passeio serão os principais beneficiados, com mais de 2,5 milhões de unidades contempladas. Em seguida, aparecem as motocicletas acima de 170 cilindradas (268,7 mil), caminhonetes (244,7 mil) e camionetas (225,1 mil).

Veículos com tributação diferenciada, como ônibus, caminhões, utilitários de carga, veículos de aluguel e movidos a gás natural veicular (GNV), continuarão pagando 1% de alíquota.

IPVA menor e multas mais caras

Para equilibrar as contas públicas, o governo estadual também anunciou um reajuste na multa por atraso no pagamento do imposto, que passará de 10% para 20%. Os juros diários de 0,33%, somados à taxa Selic, serão mantidos. A administração estadual também pretende reduzir o número de veículos registrados em outros estados, como Santa Catarina, onde a alíquota é de 2%.

Essa é a segunda mudança anunciada para o IPVA pelo atual governador Ratinho Junior (PSD). Em 2024, motocicletas de até 170 cilindradas foram isentas do imposto, medida que incluiu mais de 732 mil proprietários de motos de entrada que são usadas em serviços de entrega por exemplo.

