Seguro cobre roubo de baterias de carro? Como evitar Travas ajudam a manter a bateria segura pois na maioria dos casos o seguro não cobre esse tipo de ocorrência Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/06/2025 - 11h00 (Atualizado em 20/06/2025 - 11h00 )

Nas redes sociais há uma série de vídeos que mostram furtos em série de baterias dos veículos estacionados na rua. Os ladrões conseguem destravar o capô em alguns casos mesmo sem arrombar a porta ou quebrar o vidro do motorista. O prejuízo com o roubo de uma bateria automotiva começa em R$ 350 mas pode superar R$ 1 mil em alguns casos de baterias de composição especial ou de amperagem mais alta, como as usadas em veículos de luxo. Mas como evitar esse tipo de roubo? Os seguros cobrem roubos de baterias?

Na maioria dos casos o seguro não cobre roubos de baterias. Mas algumas apólices compreensivas incluem tanto acessórios como peças do carro que eventualmente sejam roubadas ou furtadas.

Como as baterias não tem um tipo de dispositivo ligado ao alarme do carro e são presas apenas por parafusos, o furto é mais fácil especialmente se o carro estiver em um lugar ermo. Em questão de um minuto, com auxílio de uma chave, o ladrão pode soltar a bateria e retirá-la facilmente.

Como evitar o roubo de baterias

A principal dica é óbvia mas evitar deixar o carro em locais escuros, ermos e distantes de movimento ajuda muito. Esse tipo de furto leva pelo menos um minuto mas pode levar mais tempo em virtude da posição da bateria no carro. Alguns modelos tem mais espaço e facilitam o acesso da chave mas em alguns casos esse compartimento está mais apertado.

Freepik/Reprodução

A segunda é que existem dispositivos que travam a bateria com parafusos e chaves especiais como são as chaves tetra codificadas dos portões por exemplo. No mercado de acessórios há diversas travas para baterias automotivas que podem evitar o roubo e uma surpresa desagradável além de um prejuízo muito grande para o motorista.

