Shelby GT 500 vai voltar? Relembre a história do clássico esportivo Esportivo camuflado revela que a Ford prepara a volta do “Super Snake” Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ford Authority/Reprodução

O Shelby foi um dos esportivos mais desejados do mundo com uma história de sucesso e superação de seu fundador, Carroll Hall Shelby (1923-2012). Baseado no Mustang, o primeiro sucesso da Shelby foi o GT 350 apenas um ano após o lançamento da Ford. As séries especiais, os modelos com kit esportivo e preparação para o alto desempenho tem uma legião de fãs que está prestes a receber uma nova edição do Shelby GT500. Flagras indicam que o Shelby terá espaço na nova geração do Mustang.

Ford Authority/Reprodução

E não vamos ficar no Super Snake lançado no ano passado. Esse carro terá a grife Shelby para delírio dos fãs.

Ford Authority/Reprodução

Pouco se sabe a respeito mas um flagra confirma o visual da novidade com ampla grade dianteira (detalhes), capô com ressalto e alguns detalhes novos na traseira. Os pneus são 305/30ZR20 na dianteira e 315/30ZR20 na traseira. Ainda não há uma data mas certamente o novo Shelby GT500 será uma das estrelas do ano na linha Ford.

‌



Mas qual a origem e a história do Shelby nos Estados Unidos?

‌



Carroll Shelby nasceu em 1923 e desde cedo se tornou um apaixonado por carros de alto desempenho. Nos anos 1950 se tornou um piloto profissional ganhando ao todo 12 competições a bordo de Lamborghinis e Ferraris. Em 1959 ganhou as 24h de Le Mans e se tornou um piloto respeitado para dar o seu salto mais alto que era uma divisão de performance.

Carroll Shelby e o primeiro carro da marca em 1962 - Ford/Divulgação

Em 1961 com uma empresa britânica, Carroll Shelby desenhou seus primeiros carros e logo a seguir lançou o “Shelby Cobra”. Era um esportivo leve com carroceria tradicional de chassi e motor V8 americano se tornou um sucesso mas não tinha escala de produção para atender a quantidade de pedidos.

‌



Shelby em 1959: ano da vitória em Le Mans - Ford/Reprodução

Já no ano seguinte, Carol funda a Shelby American e passa a construir e reformar carros com foco em performance. Além do Cobra, s Shelby fazia os GT350 e GT500 antes do Mustang ser lançado. O “pony car” da Ford chegou em abril de 1964 quando Shelby já vinha costurando acordos para fazer uma versão esportiva. A Ford havia lançado o Mustang com motor seis cilindros em linha mas o público tinha grande preferência pelo V8.

Ford/Divulgação

Foi com base nesse carro que Carroll Shelby lançou o GT350 que foi um grande sucesso. Além das vendas do Mustang terem sido uma grata surpresa para a Ford que teve que construir uma nova fábrica só para produzi-lo, os esportivo de Carroll Shelby tinham fila de espera. Sua influência era tão grande na Ford que Shelby esteve envolvido com as áreas de engenharia e design para criar todos os modelos esportivos da marca incluindo as divisões Mercury e modelos como o GT40.

Ford/Divulgação

O auge foi o GT500 que tinha o motor Cobra Jet e preparação para render mais de 330cv em 1970 e teve só 286 unidades produzidas nessa configuração.

Ford/Divulgação

A Ford vendia inúmeros kits de performance originais para o Mustang e criou inúmeras versões como o Mach1, Cobra Jet, Boss e tantos outros. Isso sem falar na oferta de itens como carburador de corpo quádruplo, filtros de ar esportivos, kits com emblemas e faixas e uma série de outros itens.

Shelby “Charger” para a linha Chrysler - Ford/Divulgação

Depois de 1973 a crise do Petróleo prejudicou as vendas do Mustang e a Ford passou a fazer novas gerações sem o mesmo apelo de desempenho até que no final dessa de cada a parceria foi encerrada.

Ford GT40 com projeto de Shelby - Ford/Divulgação

Shelby sempre manteve a produção dos seus esportivos “apesar” do seu nome estar sempre tão diretamente ligado à Ford. Nos anos 1980 Shelby criou o Dodge Shelby Charger de pouco sucesso para a Chrysler e colaborou diretamente com Tom Gale e Bob Lutz na criação do Dodge Viper nos anos 1990.

Ford/Divulgação

Carroll Shelby continuou sua parceria com a Ford mesmo nessa época em projetos pontuais tanto que esteve envolvido no projeto do Ford GT de 2002, um carro que mudaria a direção da Ford nos anos seguintes e levaria a uma reedição bem sucedida do Mustang em 2005.

Ford/Divulgação

Anos depois, o Shelby voltaria bem como diversas edições esportivas com um toque do então “consultor”. Shelby morreu em 2012, muitas versões foram lançadas a partir dessa década mas a parceria não foi renovada. Isso pode mudar muito em breve.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.