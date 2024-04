Alto contraste

Super Snake é o novo Mustang esportivo com V8 de 830cv: conheça (Ford/Divulgação)

A Shelby American acaba de revelar uma nova geração de esportivos baseada na atual geração do Ford Mustang (S650). Trata-se de uma volta às origens pois a Ford e a Shelby tinham uma longa parceria iniciada em 1965 com o GT350.

O novo “Super Snake” surpreendeu pelo pacote de desempenho disponível: o V8 supercharged tem 830cv, mais do que o Mustang GTD.

“Desenvolvemos o Shelby Super Snake para ser referência em carros de performance baseado no sucesso mundial da classe do Mustang” disse o CEO da Shelby American Joe Conway. “É a sequência da visão de Carroll Shelby em cada geração que ele aprimorou”, completou.

Além da preparação do motor Coyote V8 que tem 480cv para 830cv há nova suspensão, escapamentos, freios redimensionados e melhorias no sistema de arrefecimento. O Super Snake 2024 estará disponível com câmbio manual de seis marchas manual.

As rodas de 20 polegadas são de magnésio forjado, o capô é feito em alumínio, os apliques laterais são feitos em fibra de carbono e há novos difusores de ar. No caso do conversível há uma barra central no carro para melhorar e fortalecer a carroceria contra torção.