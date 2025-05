Shineray lança marca “Premium” e seis motos no país SBM será vendida em outra de rede de concessionários Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/05/2025 - 12h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 12h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 30.05.2025

A Shineray é a terceira maior marca em vendas do mercado e atua no segmento de baixa cilindrada. Mas isso está preste a mudar. Durante o Festival Interlagos a marca lançou a nova marca SBM (sigla para Shineray Brasil Motors) com produtos de média cilindrada que terão até uma rede própria de concessionários.

E nós estamos nem falando das scooters recém lançadas pela Shineray e sim de motocicletas novas que estarão nas ruas dentro de pouco tempo.

Shineray/Divulgação

A linha SBM traz motocicletas da própria Shineray e serão 33 pontos de venda apenas para começar. Estão confirmadas a 250R, 400, 600S, 600R, 600V e 600C1 e serão lançadas no segundo semestre.

SBM 250R: é uma esportiva mais acessível com motor monocilíndrico de 250cc com 27,8kgfm com suspensão invertida na dianteira, freio a disco duplo e com ABS nas duas rodas. Preço a partir de R$ 22.990.

Shineray/Divulgação

SBM Naked 400: segundo a Shineray é uma naked “com visual agressivo”, com promessa de bom desempenho e visual arrojado. Tem motor bicilíndrico de 400 cm³,l com 41,5cv, suspensão dianteira invertida e freios à disco nas duas rodas. Preço: R$ 33.490.

SBM 600S: Subindo a régua e entrando no universo das 600cc a Shineray traz até mesmo uma big trail. Tem motor de dois cilindros em linha com refrigeração líquida com 554 cm³ de capacidade com 55cv e 5,4kgfm de torque, freios à disco com ABS de canal duplo e suspensão dianteira Marzocchi. Preço: R$ 46.990.

Shineray/Divulgação

SBM 600R: A proposta da Shineray é de trazer uma esportiva de alto desempenho com o mesmo motor de 600cc com refrigeração líquida mas aqui com 51cv e 5,1kgfm. A esportiva vai chegar à rede de concessionárias por R$ 52.990.

SBM 600V: A Shineray vai apostar também nos modelos custom ou Cruiser com estilo bem robusto. A SBM 600V vem com motor de quatro cilindros em V com 561 cm³, 68 cv e 5,5kgfm de torque. Preço: R$ 51.490.

SBM 600C1: Para quem não quer uma quatro cilindros mais parrudo terá a 600C1 no catálogo. O perfil custom ou cruiser é o mesmo mas o motor é menor: são dois cilindros em linha com 554 cm³ e refrigeração líquida. Tem freios à disco com ABS de canal duplo e assento posicionado a 722 mm do solo. Chega por R$ 37.990.

