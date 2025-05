10 lançamentos de motos para ver no Festival Interlagos neste fim de semana Honda, Yamaha, Royal Enfield e marcas novas mostram seus lançamentos no autódromo de Interlagos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Honda Hornet 2025 - Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

O Festival Interlagos acontece neste final de semana com edição motos (em junho terá um novo evento para lançamentos de carros) no Autódromo de Interlagos. Para quem quer ver de perto os lançamentos mas também conhecer melhor os modelos, fazer teste ride na pista e até mesmo assistir aos shows há uma programação do evento nestes próximos três dias.

Para quem é fã de motocicletas o R7-Autos Carros selecionou os 10 maiores lançamentos que podem ser vistos no evento

‌



Honda Hornet

‌



A Hornet assume o nome de um produto de sucesso no passado. Com Formas angulosas, totalmente diferentes do grupo ótico dianteiro até a rabeta, determinarão uma personalidade inédita para a esportiva que retoma um produto conhecido em outra faixa de cilindrada. O motor bicilíndrico tem 471 cilindradas e refrigeração líquida com 49cv e 4,5kgfm. Deve ser o maior lançamento da Honda neste ano. O preço da nova Hornet que chega no próximo mês é de R$ 43.040 (valor sugerido).

Royal enfield Guerrilla 450: em breve no Brasil - Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Royal Enfield Guerrilla 450

‌



A scrambler da Royal Enfield foi anunciada no Festival Interlagos para experimentar novos segmentos para a marca. A motocicleta desenvolvida sobre o chassi da Himalayan 450 ocupará uma posição intermediária na gama da marca indiana com perfil Roadster e o já conhecido motor Sherpa 450 de 452cm3 tem 40cv e 4,5kgfm de torque com a promessa de desempenho e esportividade. O preço não foi revelado.

Yamaha XMAX 300 Connected - Yamaha/Divulgação

Yamaha XMAX Connected

O scooter da Yamaha estreia com visual arrojado e evoluído em relação à Xmax já conhecida pelo público. Aqui as dimensões são mais generosas, há dois painéis digitais, pára-brisa ajustável por botão e motor de 300 cm³ com refrigeração líquida, com seus 27,9 cv e 2,9 kgf.m de torque com câmbio CVT, e até controle de tração. O preço é de R$ 37.990,00

MAXSYM 400 GT: estreia da Dafra no segmento superior dos scooters - Dafra/Divulgação

Dafra SYM Maxsym 400 GT 2026

A nova scooter da Dafra também experimenta o upgrade esperado pelos clientes após a bem sucedida Citycom 300. Traz visual aprimorado, iluminação full LED, painel digital, chave de presença Keyless e carregador USB. O motor é um 399cm3 com 34cv e 3,9kgfm de torque combinado com câmbio CVT e controle de tração.

Shineray SBM 400 - Shineray/Divulgação

Shineray SBM 400

A Shineray apresentou uma série de novidades mirando segmentos superiores aos que sempre atuou no Brasil. A marca lançou no evento a divisão SBM (sigla para Shineray Brasil Motors). A SBM 400 é uma esportiva naked com perfil agressivo e motor com 400 cm³ que desenvolve 41,5 cv. Mais do que o visual a SBM 400 tem suspensão dianteira invertida e freios à disco nas duas rodas. Custa R$ 33.490 (valor sugerido).

BMW R 1300 GS Adventure 2025 - BMW/Divulgação

BMW R 1300 GS Adventure

A BMW Motorrad apresentou ao público pela primeira vez a R 1300 GS Adventure. Além das evoluções do motor boxer bicilíndrico de 1.300 cm³ com seus 145 cv de potência e 15 kgfm, a novidade tem ajuste dinâmico de suspensão (Dynamic Suspension Adjustment – DSA), sete modos de condução e será a nova flagship da marca a partir de R$ 136.500 na cor vermelha chegando ao preço de R$ 154.500 na Option 719 ASA.

Kawasaki Versys 1100

Uma novidade esperada pelos fãs é a estradeira Kawasaki Versys 1100. Além da cilindrada mais alta há melhorias no cabeçote de motor, nas relações de marcha, refrigeração até central eletrônica atualizada.

Kawasaki Versys 1100 estreia em breve no país: pré venda está aberta - Kawasaki/Divulgação

O motor que era de 1.043 cm³ passou a 1.099 cm³ com 135 cv e 11kgfm de torque sendo 14% mais potente que a anterior. Há novidades como a suspensão eletrônica KECS com tecnologia Skyhook da Showa, que ajusta o sistema de amortecimento em tempo real. Os preços partem de R$ 78.890. O lançamento será em junho.

Piaggio Vespa

A Piaggio está de volta ao Brasil. A marca que foi fundada em 1884 lançou em 1946 a Vespa, que foi a precursora das scooters e segue em produção até hoje. Ao todo são 12 modelos diferentes de 150cc a 300cc com preços que partem dos R$ 29,9 mil.

Piaggio Vespa 2025: o clássico está de volta ao Brasil - Piaggio/Divulgação

Moto Morini X-Cape 650

Para quem gosta de produtos tradicionais a Moto Morini é outra empresa que passa a atuar no mercado brasileiro. A centenária marca de motocicletas está investindo R$ 250 milhões no país para produzir três motos. A marca italiana hoje faz parte do grupo chinês Zhongneng.

Moto Morini X-Cape 650: estreia no Brasil - Moto Morini/Divulgação

A principal moto é a X-Cape 650, é uma aventureira de 649 cm3 com 60 cv e torque de 5,6 kgfm. Tem itens de série como painel TFT de 7″, freios Brembo e suspensões Marzocchi. Chega em duas versões com preços entre R$ 49.990 e R$ 51.990.

Bajaj Pulsar N150

Em menos de três anos a Bajaj já vendeu mais de 30 mil unidades no Brasil. Seu próximo produto é a Pulsar N150 que é uma motocicleta urbana com perfil bem explorado por Honda, Yamaha e cia. A Pulsar tem estilo atual e tem motor de 149,7 cm3 que tem tem 14,5 cv e 1,4 kgfm de torque a 6.000 rpm combinado com transmissão de 5 marchas.

Bajaj Pulsar N150 será a moto mais em conta da marca por aqui - Bajaj/Divulgação

Ficará abaixo da Dominar 160 que custa na faixa dos R$ 18 mil. Assim a N150 deve ter itens como faróis em LED, painel digital, conexão via Bluetooth e disco nas duas rodas ao preço esperado na faixa dos R$ 16 mil.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.