Só um em cada oito carros vendidos na Europa é elétrico, diz estudo Dados dos fabricantes mostram estagnação mesmo com legislação em prol dos elétricos

Um balanço divulgado nesta semana pela Associação Europeia dos Fabricantes de Veículos (ACEA) nos países do bloco mostra que o crescimento das vendas de veículos elétricos ficou estagnado em 2023.

Atualmente, um em cada oito veículos vendidos na Europa é elétrico, o que representa um market share de 12%. Foram vendidas 883.608 unidades de carros elétricos em 2023 nos países da União Europeia.

Analistas veem o balanço publicado como preocupante. Como um todo, a Europa tem o objetivo de chegar a 2030 sem que carros a gasolina sejam oferecidos nas concessionárias. No entanto, os preços altos e as dificuldades para recarregar os modelos a bateria têm feito com que os consumidores evitem os veículos elétricos a bateria.

Os híbridos, porém, continuam a crescer. Em 2023, representaram 25,5% das vendas na Europa, e dentro desse universo, os híbridos Plug-In representam 7,3%. Carros movidos exclusivamente a gasolina representam 36% das vendas, enquanto os veículos a diesel de passeio ainda correspondem a 15%.

A França é o país com o maior número de carros eletrificados do continente, seguida pela Espanha e Itália. A França registrou um aumento de 13% nas vendas de carros elétricos no ano passado.