SUV chinês da Changan é flagrado no Brasil Modelo vem equipado com motor 1.5 litro turbo de até 188 cv e pode estrear no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/05/2025 - 14h59 (Atualizado em 09/05/2025 - 14h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Placa Verde/Reprodução

Um flagra chamou a ateção da imprensa automotiva nesta semana. Com linhas arrojadas, um SUV compacto foi flagrado pelo perfil de instagram Placa Verde e não passou despercebido. Desta vez, o Changan Uni-T Sport foi visto camuflado rodando pelas ruas do Brasil. Na china, o modelo vem equipado com motor 1.5 litro turbo de até 188cv. Com placa “J”, há indicações de que a empresa esteja registrada na Bahia.

Na imagem é possível ver apenas a traseira do modelo com camuflagem pesada, sendo possível identificar apenas a assinatura luminosa da lanterna. Ademais, há um amplo aerofólio e spoiler traseiro. Não há fotos da dianteira e nem do interior. Todavia, na China, o utilitário esportivo tem uma grade frontal, faróis convencionais e diurnos futuristas. Por dentro, assim como todos os veículos chineses têm grandes telas, que servem de painel de instrumentos digital e multimídia.

Changan/Divulgação

Em relação ao tamanho, o Changan Uni-T Sport mede 4,51 metros de comprimento, 2,71 metros de entre-eixos, 1,87 metro de largura e 1,56 metro de altura. As rodas são de 20 polegadas.

‌



Diferente da BYD e GWM, que vendem apenas modelos híbridos ou 100% elétricos no Brasil, a Changan deve oferecer o Uni-T Sport apenas com motor 1.5 litro a gasolina de 188 cv com torque de 30,5 kgfm. A transmissão é de dupla embreagem de sete posições. Essa motorização também é oferecida na China.

‌



Changan/Divulgação

Apesar do flagra, ainda não é possível dizer quando a Changan venderá o SUV no Brasil. Vale lembrar que a marca já vendeu veículos comerciais por aqui entre 2006 e 2016.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.