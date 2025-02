SUV médio da Renault tem primeira imagem “oficial” divulgada Em evento de apresentação de resultados, marca mostra silhueta do SUV médio Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/02/2025 - 11h00 (Atualizado em 22/02/2025 - 11h00 ) twitter

Renault/Divulgação

A Renault deve apresentar neste ano seu SUV médio e só agora a marca mostrou uma primeira imagem oficial da novidade. O SUV médio da Renault tem surgido em diversos flagras como esse divulgado nessa semana pelo perfil Gessner Motors onde alguns detalhes visuais já ficam mais claros.

Durante a reunião da Renault, uma imagem da silhueta da novidade foi mostrada. Claro que não é possível deduzir muita coisa a partir de alguns traços mas já sabemos muito a respeito do SUV,

Renault/Divulgação

Já se nota a linha de cintura elevada similar ao Renault Symbioz e ao Mégane E-Tech ou também do Rafael. A traseira com lanternas elevadas e afiladas também fazem parte do estilo atual e mais europeu dos produtos Renault. Assim, o novo SUV ficará com o mesmo perfil de outros produtos da marca como já haviam prometido os executivos da Renault há alguns anos em um “portfólio mais europeu”.

Renault/Divulgação

Durante o evento o CEO da Renault Luca di Meo confirmou que o futuro produto terá opções “endotérmicas e hibridas” sem mais detalhes. Como ele será produzido no Paraná fica fácil deduzir que irá usar o recém nacionalizado motor 1.3 TCe a combustão ou com inédito sistema híbrido. Esse conjunto entrega até 170 cv e 27,5 kgfm de torque. A transmissão será automática CVT de oito velocidades. Esse modelo também pode ganhar uma versão híbrida flex combinando motor 1.6 SCe com dois motores elétricos. Esse sistema é usado nos Dacia híbrido há dois anos na Europa.

Mas a Dacia deve ficar cada vez mais distante dos produtos Renault por aqui. O novo SUV não terá o perfil do Dacia Bigster por exemplo deixando o atual Duster para brigar nas posições de entrada por alguns anos.

Esse futuro SUV da Renault com motor híbrido terá importantes concorrentes como BYD Song Plus, GWM Haval H6, Toyota Corolla Cross e Jeep Compass que também deve ter solução híbrida até o final deste ano.

