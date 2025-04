SWAP apresenta solução para gestão de frotas em feira de SP Solução integra gestão de frotas e pagamentos e será apresentada durante a Intermodal Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/04/2025 - 11h00 (Atualizado em 20/04/2025 - 11h00 ) twitter

SWAP apresenta solução para gestão de frotas em feira de SP Redes Sociais/Reprodução

A Swap apresenta uma nova solução para gestão de frotas com despesas e a forma de reembolso para motoristas, frotistas e empresas de logística, facilitando o controle de combustível, pedágios, alimentação e pagamentos para motoristas.

A novidade deve acelerar a digitalização de frotas, um mercado de R$ 940 bilhões neste ano segundo dados da ABOL (Associação Brasileira de Operadores Logísticos).

A fintech integra uma plataforma de serviços bancários aos sistemas e operações das empresas do setor, permitindo não apenas um controle de gastos mais eficiente, mas também a emissão de cartões com a própria marca para clientes e caminhoneiros autônomos cadastrados em sua base. A novidade será apresentada nos próximos dias na Intermodal, feira de logística e transportes que será realizada nesta semana, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Além de otimizar esses fluxos com um modelo de gestão inteligente, a fintech contribui com a geração de novas oportunidades de receita para os seus parceiros, que passam a monetizar a cada transação realizada pelos cartões emitidos. A transformação digital impulsionada pela fintech acontece em um momento estratégico para o setor de fretes e frotas.

“As soluções de serviços bancários integrados abrem novas oportunidades para empresas no setor de fretes e frotas, permitindo uma gestão mais inteligente e a criação de fontes de receita com serviços antes vistos apenas como custo. Ao integrá-los à operação, transportadoras e operadores logísticos passam a contar com novas fontes de receita e uma relação mais estratégica com seus parceiros na ponta. Esse é o futuro da logística: mais eficiente, mais conectada e financeiramente inteligente”, afirma Ury Rappaport, Chief Revenue Officer da Swap.

A Swap também deve integrar redes de pagamento para frotistas que transitam por países da América do Sul, como Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai, onde o setor de transportes está em rápida transformação digital.

