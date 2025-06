Tank 300: testamos o híbrido 4X4 raiz que ainda sabe ser econômico SUV híbrido tem chassi com longarina, diferencial, controle off road mas também roda 100km na cidade sem usar gasolina Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/06/2025 - 19h00 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h00 ) twitter

Tank 300 Marcos Camargo Jr. 27.05.2025

Dentro da estratégia de diversificar a linha de produtos no Brasil, a GWM anunciou a picape Poer diesel e também lançou em abril o Tank 300. Dono de uma proposta única o Tank 300 é um SUV médio híbrido com tração 4X4 que oferece até bloqueio de diferencial com as vantagens de um veículo eletrificado versátil. Testamos o Tank 300 em diferentes condições rodando mais de 1.00km na terra e também no asfalto.

Motor incomum para o segmento

O nome completo do SUV é Tank 300 Hi4-T, referência ao sistema híbrido que combina o motor 2.0 turbo a gasolina de injeção direta, combinado a um motor elétrico no eixo dianteiro, que rende até 394 cv de potência e 76,4 kgfm de torque e baterias NMC de 37kwh. Roda até 75km no modo 100% elétrico mas durante nossa avaliação percorremos em um dia 100km na cidade. A recarga

Tank 300 Marcos Camargo Jr. 27.05.2025

A transmissão é automática de 9 marchas específica para veículos off road integrada até mesmo ao motor elétrico. A GWM diz que “Hi4-T” significa “híbrido, inteligente e com tração 4x4”.

‌



Tank 300 Marcos Camargo Jr. 27.05.2025

Existem diversos SUVs desse porte com motor híbrido plugin até potentes como o Haval H6 GT para citar um GWM ou o concorrente BYD Song Plus Premium com tração integral. Mas o Tank 300 tem chassi sobre longarinas, três bloqueios de diferencial (dianteiro, central e traseiro), tração 4x4 com reduzida e suspensão reforçada e seletor de terrenos. É algo bem diferente neste disputado segmento pela versatilidade.

‌



Ficha técnica e dimensões

O Tank 300 tem ainda um desenho de perfil robusto e “quadradão” que parece mesclar conceitos do Wrangler, Renegade, com Land Rover Defender mas na verdade esse estilo é bem comum na China.

Tank 300 Marcos Camargo Jr. 27.05.2025

Nas dimensões, o Tank 300 Hi4-T mede 4,76 metros de comprimento, 1,90 metro de largura, 1,90 metro de altura e 2,75 metros de entre-eixos. Ângulo de entrada de 32°, 22cm de altura do solo e 33° de saída.

‌



Interior tradicional e tecnológico

Por dentro o SUV se destaca pelo perfil robusto com linhas quadradas e saídas de ar arredondadas, com 2 telas integradas com plataformas GUX e 24,6”, multimídia com Apple CarPlay e Android auto sem fio, painel com tela configurável com qualidade “retina” e integração com modos off road. Gosto é gosto mas as saídas de ar parecem desproporcionais com linhas quadradas da tela abrigada em uma moldura ampla. O console é alto e concentra linhas quadradas com o pomo do câmbio destacado.

Tank 300 Marcos Camargo Jr. 27.05.2025

O sistema de som tem 9 falantes e 4 tweets, além de tecnologia de cancelamento de ruído na carroceria além de 3 camadas de borracha para melhor isolamento. O carro também traz aplicativo “MY GWM” com controles do veículo, manutenção e comandos remotos.

Tank 300 Marcos Camargo Jr. 27.05.2025

No console central, que tem porta objetos climatizados, há um seletor de modos de condução e tração além da alavanca com perfil mas bem fácil de manejar. Há bancos elétricos com 8 ajustes paga o motorista e 4 para o passageiro e bancos traseiros rebativeis 60/40 além do porta-malas elétrico e teto solar panorâmico. Mas para estacionar e usar o porta-malas é preciso ter espaço para abrir a porta lateralmente.

Teste drive com o Tank 300

Testamos o GWM Tank 300 Hi4-T em diversas situações. Ao longo de uma semana rodamos na cidade começando com um dia de veículo elétrico para rodar 92km e ainda restar um pouco de bateria. O desempenho é mais limitado mas bem suficiente para rodar em percurso urbano. Ao volante o Tank 300 agrada, mas entrega uma posição altiva de pilotagem e cantos quadrados que requerem atenção nas manobras, o que pode ser facilitado pelo sistema de câmeras.

Tank 300 Marcos Camargo Jr. 27.05.2025

No uso misto, as versatilidades do Tank 300 aparecem. Há potência de sobra e o motor turbo entra de forma suave enquanto o SUV desliza pelas ruas. Como a suspensão é bem dimensionada para modelos off road, sobra curso de molas e amortecedores. Andamos em trechos de terra e acionamos o 4x4 onde se sente o esforço do carro por entregar potência e desempenho off road sem qualquer surpresa.

Ao fazer curvas mais inclinadas a carroceira se mostra rígida, mas um pouco atenta aos desvios para corrigir com os sistemas de controles de tração e estabilidade. Nas curvas, é possível notar o “corte” do motor até que as rodas estejam mais seguras para que o motor siga trabalhando. Chamou a atenção para o silêncio a bordo graças à tripla vedação de borracha e também ao para-brisa acústico.

Tank 300 Marcos Camargo Jr. 27.05.2025

Na estrada, fizemos uma viagem entre São Paulo e Águas de Lindoia com quase 500km de estradas bem pavimentadas e no uso misto o rendimento foi de 13km por litro, muito bom para um carro desse peso e desse porte. Fica evidente o desempenho de um carro que faz 0-100km/h em menos de 7 segundos, algo incomum para um veículo com essa proposta.

Tank 300 Marcos Camargo Jr. 27.05.2025

Bem equipado, o Tank 300 tem ajustes fáceis de modos de condução na tela, onde é possível ver todos os parâmetros do carro como inclinação, turbina, desempenho e também a câmera de chassi “transparente” que é útil em obstáculos de estradas de terra e trilhas, se for o caso.

A novidade estreia no mercado nacional em versão única por R$ 333 mil, e apesar de bem mais alto que os SUVs de tração integral, o Tank é um autêntico 4X4 e está em um patamar superior. Além disso, diante de um Defender custa menos da metade do preço, é bem mais barato que um Wrangler que é somente a combustão e tem muito mais eficiência energética para se divertir na cidade, no asfalto ou fora dele como nenhum outro veículo dessa classe será capaz de entregar.

