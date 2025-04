Jeep revela conceitos que podem virar versões do Wrangler e Gladiator Participantes do Easter Jeep Safari 2025 poderão ver de perto sete carros-conceito Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/04/2025 - 19h44 (Atualizado em 11/04/2025 - 19h44 ) twitter

A Jeep tem apelado recentemente para o sentimento patriótico e a herança de modelos históricos para a marca desde o Jeep CJ. E durante o Easter Jeep Safari no próximo dia 12 de abril no deserto de Moab, nos EUA, a Jeep revelou conceitos que podem virar futuros produtos para a marca. Os participantes do Easter Jeep Safari 2025 poderão ver de perto sete carros-conceito da Jeep e Mopar, todos com apelo off-road.

Veja cada uma das novidades

Jeep Convoy Concept - Inspiração militar, Jeep Gladiator clássico com um design que resiste ao tempo em aspectos visuais e funcionais.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

Jeep Bug Out 4xe Concept – Jeep Wrangler de fibra de carbono com extensão para aventuras off-grid, unindo acampamento ultraleve e overlanding.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

Jeep Rewind Concept - Conceito de um Jeep Wrangler com cores neon vibrantes.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

Jeep Wrangler 4xe Blueprint Concept - Catálogo sobre rodas com quase 40 acessórios originais testados e homologados.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

Jeep Wrangler 4xe Sunchaser Concept - O verdadeiro aventureiro ao ar livre transporta todo o equipamento necessário para um dia inteiro de atividades, desde o nascer ao pôr do sol.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

Jeep Gladiator High Top Honcho Concept – A picape inspirada na herança de meados da década de 1970 confere uma nova personalidade ao modelo.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

Jeep J6 Honcho Concept - Mistura o tema clássico do Jeep Honcho do final da década de 1970 com peças e acessórios de conceção e produção Jeep e Mopar.

