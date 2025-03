Tesla e Baidu vão aprimorar sistema de condução autônoma na China Depois de uma queda nas vendas, empresa de Elon Musk recorre à gigante de tecnologia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/03/2025 - 17h00 (Atualizado em 16/03/2025 - 17h00 ) twitter

Depois de registrar uma queda nas vendas e na participação no segmento de veículos elétricos na China de 11,3% para 10,7% em apenas um ano, a Tesla vai recorrer a um parceiro local para aprimorar o sistema de condução autônoma da marca. O conhecido Full Self-Driving (FSD) será aprimorado pela Baidu para oferecer mais precisão nos mapas e nos sistemas disponíveis de condução autônoma. Hoje o sistema antes conhecido como Autopilot é um opcional dos veículos da Tesla ou é oferecido em versões topo de linha em vários países como Estados Unidos, China e no mercado europeu.

A Baidu irá oferecer informações precisas a respeito das estradas chinesas incluindo trechos vicinais, vielas e outros pontos onde Tesla já teve dificuldade em comparação com outras soluções disponíveis na concorrência.

A BYD e a XPeng tem criticado o sistema de direção autônoma da Tesla classificado como impreciso e perigoso. Após alguns acidentes, o governo norte-americano proibiu a Tesla de testar sistemas de condução autônoma o que restringiu a atividade do sistemas de transporte de passageiros sem motorista.

Até mesmo na China a Tesla tem dificuldades de processar os mapas e dados coletados pelos mais de 2 milhões de veículos da marca já vendidos por lá.

A Baidu irá aprimorar a tecnologia com uma versão 13 do Full Self-Driving (FSD). O sistema de direção autônoma tem um preço que equivale a US$ 8 mil, cerca de R$ 32 mil em valores convertidos para instalar o FDS em um carro da Tesla. Com a nova versão, a Tesla quer aumentar a penetração do sistema autônomo nos carros vendidos e com a chancela da Baidu quer ver as vendas crescerem no maior mercado do mundo.

