Robô-táxi da Tesla será apresentado em junho nos EUA Musk quer reverter má impressão após acidentes com veículos autônomos nos EUA Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/02/2025 - 20h00 (Atualizado em 06/02/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tesla/Reprodução

A ideia de veículos autônomos para transporte via aplicativo ou táxi vem perdendo força nos Estados Unidos. Após a GM retirar investimentos de sua empresa de transporte de aplicativos e outras iniciativas perderem força, a Tesla retoma o projeto e promete mostrar em junho o seu primeiro veículo para transporte autônomo.

Tesla/Reprodução

Enquanto a Baidu opera robô-táxis na China desde 2021, com o lançamento do Apollo Go, a Tesla ainda não tinha um modelo semelhante, capaz de buscar passageiros sem a presença de um motorista.

Tesla Model 3 ganha mais autonomia na linha 2025 (Tesla Divulgação e China Daily)

Essa semana o CEO da Tesla afirmou à imprensa norte-americana que a Tesla ainda está “colocando o dedo do pé na água”, indicando que o desenvolvimento está em estágio inicial. Até o momento, a marca divulgou apenas uma imagem do interior do modelo, que exibe os bancos dianteiros, um painel sem volante e uma ampla tela multimídia.

Tesla Model Y 2025 "Juniper" reestilizado é lançado na Ásia (Tesla Divulgação)

Vale lembrar que os carros da Tesla já contam com o sistema Full Self-Driving (FSD), que permite a condução autônoma. A empresa informou que os proprietários dos modelos Model 3 e Model Y já percorreram mais de 480 milhões de quilômetros sem intervenção humana.

‌



TESLA SE MEXEU! Novo Model Y 2025 para enfrentar os Chineses. Dá tempo de recuperar? VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.