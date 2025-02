Tesla vai lançar aplicativo de “fila virtual” para pontos de carga Aplicativo irá “organizar” filas formadas em torno dos carregadores rápidos nos EUA Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/02/2025 - 15h00 (Atualizado em 22/02/2025 - 15h00 ) twitter

A rede de carregadores rápidos da Tesla já conta com 30.000 pontos de carga nos Estados Unidos distribuídos por cerca de 2.500 localidades. Porém, com o crescimento das vendas de veículos elétricos (ainda que esse movimento tenha arrefecido nos últimos anos) muitos episódios de longas filas e até brigas nos pontos de carga tem acontecido. Para isso a Tesla irá lançar um aplicativo de fila virtual para organizar o sistema de ordem de carga.

Still think @Tesla should implement a virtual queue system so there is no confusion about who’s next and this doesn’t happen at @TeslaCharging Superchargers. pic.twitter.com/wUR7SpUjXL — Drive Tesla 🇨🇦 (@DriveTeslaca) February 19, 2025

A ideia partiu dos usuários e também de uma presão das autoridades em alguns locais. Em cidades da California, Texas e Colorado, vários incidentes foram registrados. Filas também se formaram próximo a locais de alto fluxo de trânsito o que também resultou em problemas com os municípios.

“Iniciaremos pilotos de fila virtual no segundo trimestre em locais selecionados. O objetivo é melhorar a experiência do cliente nos aproximadamente 1% dos casos que envolvem tempo de espera. Se o feedback for positivo, expandiremos a implementação ainda este ano. Paralelamente, continuamos expandindo a rede em mais de 20% anualmente, acompanhando de perto a demanda por local.”, disse a Tesla oficialmente.

