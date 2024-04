Testamos a nova Fiat Titano 2024 com motor 2.2 turbodiesel e tração 4x4 Pickup tem como destaque a performance off road mas estreia com lista de equipamentos enxuta diante das rivais mais equipadas

Alto contraste

A+

A-

(Marcos Camargo Jr)

A Fiat Titano foi apresentada na última semana para integrar um disputado time de modelos de grande porte onde estão produtos consagrados como a líder Toyota Hilux, a segunda colocada Ford ranger em nova geração entre outras. Chegando em três versões Com posicionamentos bem distintos (Endurance, Volcano e Ranch) a Fiat Titano está inserida na categoria de custo-benefício entre as pickups grandes vendidas no país. O R7-Autos Carros testou a novidade durante o lançamento.

(Marcos Camargo Jr)

Primeiro teste com a Titano

O lançamento da Fiat Titano foi feito em Cuiabá/MT, onde foi possível testar a nova pick-up no asfalto e em longo trecho off road. No primeiro contato com os materiais da Titano, fica claro a herança de alguns elementos estéticos da Peugeot Landtrek como volante e painel. É a fórmula da sinergia entre os produtos do grupo Stellantis presente em um segmento onde a Fiat ainda não tinha tradição onde estão as picapes de grande porte.

(Marcos Camargo Jr)

A ergonomia da Fiat Titano é boa, até um pouco mais alta do que o esperado. Itens tradicionais como como freio de estacionamento por alavanca, painel em boa parte analógico e multimídia com interface simplificada são o destaque. Faltam itens como um retrovisor fotocrômico e não há também alerta e frenagem automática ou mesmo um alerta de ponto de cego. Os retrovisores contam com desembaçador mas não são retráteis.

Interior é simplificado mesmo na versão Ranch topo de linha com bancos em couro preto e revestimento de teto claro Interior é simplificado mesmo na versão Ranch topo de linha com bancos em couro preto e revestimento de teto claro (Marcos Camargo Jr)

Já o motor 2,2 litros turbodiesel é um pouco áspero e transmite vibração para a cabine mas a aceleração é boa para a proposta. A suspensão é calibrada mais para o off road com amortecedores e molas de longo curso, o que foi bem modificado pela engenharia da Stellantis.

Painel com volante e outros comandos que derivam diretamente da Peugeot Landtrek Painel com volante e outros comandos que derivam diretamente da Peugeot Landtrek (Marcos Camargo Jr)

No entanto, o projeto Changan/Peugeot de 2019 mostra que se trata de uma pick-up que não vai brigar por posições mais altas no ranking de vendas porém vai incomodar e muito pelo preço competitivo. A Titano tem seis airbags e os obrigatórios controles de tração e estabilidade mas deve alguns itens já empregados por concorrentes como freio a disco nas quatro rodas, freio de estacionamento elétrico, multimídia mais avançada e integrada ao veículo. Estas ausências serão em parte recompensadas pelo preço menor que as concorrentes como veremos adiante.

(Marcos Camargo Jr)

A Fiat Titano tem cinco anos de garantia e quer incomodar modelos consagrados como Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi L200, Nissan Frontier e também Chevrolet S10 e Volkswagen Amarok, estas duas prestes a receber um facelift. A Fiat tem como ponto favorável a boa capilaridade da rede com 520 concessionárias e promete preço de revisões 30% menor que a concorrência.

Estilo e dimensões

Versão RANCH sai por R$ 259,9 mil Versão RANCH sai por R$ 259,9 mil (Fiat/Divulgação)

A Titano como um projeto global teve alterações de estilo para se aproximar da identidade dos outros produtos Fiat. A grade tem preenchimento horizontal em quatro camadas na cor preta brilhante e elementos horizontais além do logo Fiat e do “flag”, faróis próximos da grade, linhas laterais com perfil suavizado sem grandes vincos e caçamba mais elevada.

(Marcos Camargo Jr)

No interior, a escolha de materiais também é tradicional. Há revestimento de teto claro com forrações e bancos na cor preta. O volante tem logo da Fiat em destaque, o painel tem elementos analógicos nas laterais e digitais no centro além de comandos bem tradicionais na porção central. Aqui fica mais evidente a herança da Peugeot Landtrek no perfil dos plásticos, volante, comandos multifunções no console e no formato do painel.

Interface da multimídia é bem simplificada mas traz os comandos necessários e úteis para manobras como a câmera Interface da multimídia é bem simplificada mas traz os comandos necessários e úteis para manobras como a câmera (Marcos Camargo Jr)

Motor derivado do Fiat Ducato

O motor escolhido para a Titano é o 2,2 litros que rende 180cv e 40kgfm de torque com injeção direta e turbina de geometria variável. O câmbio é manual de seis marchas ou seis marchas automático com opção de tração 4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida. Nos números de desempenho ela faz o 0-100km/h em 12,5s e a velocidade máxima é de 175km/h.

Para equipar sua picape grande, o motor escolhido foi o mesmo da Ducato mas com outro acerto Para equipar sua picape grande, o motor escolhido foi o mesmo da Ducato mas com outro acerto (Fiat/Divulgação)

Dimensões

A Titano tem 5,33m de comprimento, 1,96m de largura, 1,85m de altura e 3,18m de entre eixos. Essa carroceria permite um ângulo de entrada de 29° e de saída com 27°, altura mínima do solo de 23,5cm.

Painel analógico com porção central digital na Fiat Titano Painel analógico com porção central digital na Fiat Titano (Marcos Camargo Jr)

A caçamba comporta 1.109 litros de volume útil sendo capaz de transportar 1 tonelada e também rebocar 3,5 toneladas. A caçamba mede 1,63m de comprimento, 1,60m de largura e 51,6cm de altura.

Suspensão tradicional independente com duplo "A" dianteiro e eixo rígido com feixe de molas traseiro Suspensão tradicional independente com duplo "A" dianteiro e eixo rígido com feixe de molas traseiro (Marcos Camargo Jr)

Na suspensão a Titano usa chassi tradicional, suspensão dianteira independente e eixo rígido com feixe de molas traseiro. Os freios da a disco na dianteira mas a tambor na traseira.

Modelo tem multimídia de 10 polegadas com navegação GPS Modelo tem multimídia de 10 polegadas com navegação GPS (Fiat/Divulgação)

Ao fim do teste a Fiat Titano se mostra de fato robusta na construção, com desempenho dentro do esperado e lista enxuta de itens de série. Mesmo na versão Ranch faltam equipamentos que as picapes rivais como a Toyota Hilux e Ford Ranger já trazem. A versão Ranch mais equipada tem preço interessante de R$ 259,9 mil e ainda mais interessante na modalidade de vendas diretas onde será comercializada abaixo dos R$ 240 mil. Dessa forma, com esse posicionamento, a Fiat deverá explorar ainda mais o segmento de picapes onde estão a Strada e a Toro, ampliando sua participação com um novo produto com boa relação custo benefício.