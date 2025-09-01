Testamos a FZ15, a moto esportiva mais barata da Yamaha Com visual esportivo, ela esbanja estilo para rodar sem pressa Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/09/2025 - 02h00 ) twitter

Yamaha FZ15 Marcos Camargo Jr 01.09.2025

O primeiro lançamento do ano na linha Yamaha foi a FZ15 2025. Mesmo com motor das motos de entrada, ela traz design agressivo, farol em LED e especificações de motos esportivas maiores.

Ela já existia na linha Yamaha, mas agora ganha pequenos detalhes extras como um spoiler inferior e também painel digital aprimorado. O R7-Autos Carros testou a novidade por um semana.

Visual esportivo

A Yamaha FZ15 é considerada “premium” pela própria marca. Dá para entender isso quando olhamos o design com tanque que recebe carenagens esportivas, rodas especiais, freio ABS dianteiro, suspensão traseira monoamortecida e mais.

Yamaha FZ15 Marcos Camargo Jr 01.09.2025

O painel digital tem conexão com celulares. É do tipo black out e permite ver chamadas recebidas, por exemplo. Tem indicador de marcha, conta giros e várias informações. Ainda traz uma tomada 12V, mas não um USB ou USB-C.

Motor recalibrado é mais fraco

Fruto do Promot 5, o motor 150cc é o mesmo da linha Factor e da Crosser, mas perdeu potência. Antes com 12cv o motor monocilíndrico flex (BlueFlex) produz agora 11,7cv com etanol e 11,6cv com 1,3kgfm de torque com 6.000rpm. O câmbio tem cinco velocidades. Na prática, nada mudou.

Yamaha FZ15 Marcos Camargo Jr 01.09.2025

Em um teste de uma semana rodamos um pouco com a moto abastecida com gasolina e também com etanol e o comportamento do motor monocombustível não se alterou em nenhum dos dois combustíveis.

Yamaha FZ15 Marcos Camargo Jr 01.09.2025

A condução da Yamaha com o seu motor disponível nos modelos de entrada é bem tranquila e preza pela ciclista adaptada às cidades. Porém, embora seja uma “Factor” ela entrega uma suspensão mais precisa especialmente na traseira que é mais confortável. As relações de marchas são iguais e para motociclistas iniciantes o indicador de marchas no painel faz a diferença.

Yamaha FZ15 Marcos Camargo Jr 01.09.2025

Ao fim e ao cabo, parar no semáforo com a Yamaha FZ15 é também receber olhares. Ela chama atenção pelo desenho bonito e o porte mais altivo, ainda que não seja rápida para se destacar quando o sinal ficar verde.

Yamaha FZ15 Marcos Camargo Jr 01.09.2025

A Yamaha FZ15 custa R$ 20.390, sem frete e seguro. Dentro de um restrito universo de motocicletas com perfil esportivo, a FZ15 traz diferenciais interessantes para sair da mesmice das motos urbanas.

