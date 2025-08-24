Teste com o BMW C 400 X: scooter vale o que custa? Testamos o scooter que se destaca pelo desempenho e ciclística avançada mas é caro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/08/2025 - 02h00 ) twitter

BMW C 400 X Marcos Camargo Jr 24.08.2025

A BMW Motorrad produz no Brasil seu scooter C 400 X, lançado no Brasil em 2023, e que faz muito sucesso na Europa. No primeiro semestre pouco mais de 22 mil unidades foram vendidas e aqui o scooter tem ares de marca premium, oferece mais que os concorrentes mas tem preço elevado. O modelo chega à linha nacional com atualizações de conectividade, novo sistema de tração e opção de cor inédita, Rugged, além de manter três anos de garantia em todas as versões. O R7-Autos Carros testou a novidade por uma semana.

BMW C 400 X Marcos Camargo Jr 24.08.2025

Em um universo de poucos scooters de proposta premium, na verdade tivemos apenas o Honda Forza 350 vendido a conta gotas mas no segmento não há produtos além das marcas tradicionais.

BMW C 400 X Marcos Camargo Jr 24.08.2025

Assim, o BMW C 400 X tem sua proposta Motorrad bem consolidada. A luz diurna em Y deitado, os faróis assimétricos da linha GS, há muitos elementos “BMW” que não deixam o motociclista se confundir.

BMW C 400 X Marcos Camargo Jr 24.08.2025

Bem equipada de série Entre os equipamentos de série estão controle de estabilidade automático, freios ABS, iluminação full LED, chave presencial, tomadas USB/12V e compartimento expansível sob o banco, capaz de acomodar um capacete fechado ou objetos de até 5 kg. A versão Sport adiciona painel digital com tela TFT de 6,5 polegadas e conectividade com smartphones.

BMW C 400 X Marcos Camargo Jr 24.08.2025

A C 400 X também passa a contar com o sistema BMW Motorrad ABS Pro e Controle de Tração Dinâmico (DTC). No design, a novidade é a configuração “Rugged”, com acabamento em dourado fosco e pinças de freio na mesma tonalidade.

BMW C 400 X Marcos Camargo Jr 24.08.2025

Motor 400? Só no nome O motor segue o monocilíndrico de 350 cm³, com 34 cv e 3,5 kgfm de torque, acoplado ao câmbio CVT. O conjunto utiliza rodas de 15” na dianteira e 14” na traseira, com pneus 120/70 R15 e 150/70 R14. O tanque tem capacidade de 12,8 litros, sendo 3 litros de reserva.

BMW C 400 X Marcos Camargo Jr 24.08.2025

Dimensões do BMW C 400 XNas dimensões, a scooter mede 2.210 mm de comprimento, 1.205 mm de altura, 835 mm de largura e 1.560 mm de entre-eixos. O assento está a 775 mm do solo e o peso em ordem de marcha é de 226 kg. A suspensão dianteira é telescópica convencional com 110 mm de curso, enquanto a traseira traz balança com duplo amortecedor, curso de 112 mm e ajuste de pré-carga.

BMW C 400 X Marcos Camargo Jr 24.08.2025

Dirigibilidade A convivência com o Scooter foi muito agradável ao longo de uma semana com destaque para o bom desempenho do motor 350. Elástico e forte em alta rotação, o C 400 X transmite confiança. A suspensão é muito bem equaliza para os buracos de cidades como São Paulo, uma característica que não é comum nesse tipo de motocicleta que tende a abater seco com o tempo. Aliás, também não se notam barulhos de acabamento. A BMW C 400 X tem bom padrão de montagem.

BMW C 400 X Marcos Camargo Jr 24.08.2025

Ao longo do uso na semana, o recurso de extensor do baú para acomodar um capacete quando a moto está parada é simples e eficiente. A frenagem também é justa mas poderia ser um pouco mais firme e precisa. Apenas um detalhe. Pena que o preço na faixa dos R$ 60 mil esteja bem distante do bolso de muita gente. Na baixa das 400cc ou 350, há produtos entre R$ 30 e R$ 40 mil. Assim, é difícil mesmo vê-la rodando por aí.

