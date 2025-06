Teste com o novo Fiat Cronos Precision 1.3 CVT: ideia racional Sedã ficou um pouco mais caro mas segue apostando no custo benefício Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/06/2025 - 19h00 (Atualizado em 16/06/2025 - 19h00 ) twitter

Fiat Cronos Marcos Camargo Jr 16.06.2025

O Fiat Cronos é uma derivação bem sucedida do Argo e é um dos três volumes mais bem vendidos do Brasil. Na linha 2026 ele ganhou novidades pontuais e ficou mais interessante ainda que o motor turbo não tenha sido incluído.

Fiat Cronos Marcos Camargo Jr 16.06.2025

Diferentemente do Argo, o sedã recebeu uma nova grade dianteira e assinatura de iluminação em LED nas versões Drive e Precision, ambas equipadas com transmissão automática CVT. A traseira também foi atualizada, com para-choque redesenhado. Os preços começam em R$ 103.409,00.

Fiat Cronos Marcos Camargo Jr 16.06.2025

Todos os modelos ganharam rodas com novo desenho e retrovisores externos em preto brilhante com perfil mais fechado. No habitáculo, o revestimento escurecido passa a ser padrão e o espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay está disponível em toda a linha. As linhas do painel são as mesmas e se mantém a porção central digital, o volante com alguns comandos, a multimídia flutuante e na versão topo há ar condicionado digital de uma zona.

Fiat Cronos Marcos Camargo Jr 16.06.2025

A versão Precision ainda adiciona quatro airbags como item de série mas fica distante dos seis oferecido por alguns concorrentes. A central multimídia com tela sensível ao toque de 7″ e conectividade continua presente em todas as configurações mas parece ter resolução melhor e a câmera também melhorou. Uma mudança bem vinda seria a adição de um ponto USB-C para recarga de celulares. O Cronos segue com um ponto USB-A e um cabo auxiliar já em desuso.

Fiat Cronos Marcos Camargo Jr 16.06.2025

O motor não sofreu alterações: 1.3 Firefly aspirado flex de 107cv com 13,2kgfm e câmbio automático do tipo CVT que simula sete marchas. As respostas são mais lentas que um motor turbo mas a proposta do Cronos 1.3 é a eficiência. Ao longo do nosso teste com etanol o Cronos 1.3 fez uma média de 9,7km/l com etanol na cidade e 12km/l na estrada. É uma boa média.

Fiat Cronos Marcos Camargo Jr 16.06.2025

Na lista de itens de série o Cronos 1.3 Precision traz controle de cruzeiro, modo de condução Sport e faróis Full-LED. Os opcionais incluem câmera de ré, retrovisores elétricos, chave presencial, ar-condicionado digital, spoiler traseiro e frisos laterais escurecidos, bancos e interior personalizados, volante com acabamento em couro ecológico, emblema exclusivo, rodas de liga-leve escurecidas e faróis de neblina em LED.

Fiat Cronos Marcos Camargo Jr 16.06.2025

Essa versão ainda tem bancos com revestimento em couro preto, quatro airbags (frontais, laterais e de cabeça), climatização digital, luzes de cortesia nos retrovisores, bancos traseiros rebatíveis no padrão 60/40, maçanetas cromadas, acendimento automático dos faróis, rodas de liga-leve diamantadas de 16″ e faróis de neblina em LED. Como item opcional, está disponível o revestimento em couro marrom para os bancos mas o padrão é o preto como se vê nas imagens.

Fiat Cronos Marcos Camargo Jr 16.06.2025

Neste ano, a Fiat já vendeu mais de 12,6 mil unidades do Cronos, o que o deixa longe do líder Chevrolet Onix Plus com mais de 18 mil unidades emplacadas entre janeiro e maio de 2025. Os dados são da Fenabrave. O preço da versão avaliada é R$ 119,9 mil seguindo o último aumento que já ocorreu em junho.

