Teste: Volvo EC40 Plus: novo nome e proposta eficiente SUV elétrico premium também versão “custo benefício” com chineses pela frente Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Volvo EC40 Plus Marcos Camargo Jr. 26.07.2025

O Volvo EC40 Plus recebeu esse nome recentemente. Já era conhecido do público como C40 inicialmente apenas na versão de 408cv. Depois chegou a versão menos potente e hoje, com tantos concorrentes, a Volvo mexeu na nomenclatura mas manteve o mesmo perfil do SUV cupê. O EC40 marca a entrada definitiva da marca sueca no segmento dos SUVs elétricos com perfil cupê mantendo sua proposta mais ousada e desenho exclusivo na traseira, combinando desempenho esportivo, conforto premium e uma das arquiteturas elétricas mais confiáveis do mercado. Mas como está hoje o EC40 diante dos concorrentes?

Volvo EC40 Plus Marcos Camargo Jr. 26.07.2025

Visual e acabamento

Diferente do XC40, o C40 tem caimento de teto mais acentuado e uma traseira com lanternas em LED que avançam sobre a coluna. O visual é moderno, com grade frontal fechada — característica dos elétricos — e rodas de 20 polegadas com desenho aerodinâmico e pneus de perfil 50 combinam com o estilo do carro. Na traseira cupê luzes tracejadas e lanternas mantendo o perfil usual são seu ponto alto.

‌



Volvo EC40 Plus Marcos Camargo Jr. 26.07.2025

Por dentro, o acabamento segue o padrão escandinavo da marca: minimalista, bem montado e livre de couro animal. O sistema multimídia é baseado no Android Automotive, com Google Maps e Google Assistant nativos, dispensando uso de espelhamento via cabo. O painel é 100% digital e o teto panorâmico fixo amplia a sensação de espaço na cabine, que acomoda confortavelmente quatro adultos.

Volvo EC40 Plus Marcos Camargo Jr. 26.07.2025

Vale lembrar que o EC40 não tem relação de “parentesco” com o EX30 e por isso é muito melhor. Bem montado, com ampla tela digital e a multimídia com comandos precisos do veículo.

‌



Entre os itens de série mesmo nessa versão de entrada estão ar-condicionado digital de duas zonas, tampa dos porta-malas com abertura elétrica, os bancos dianteiros com ajustes elétricos e a conhecida extensão para as pernas e memória para o motorista, teto solar entre outros.

‌



Volvo EC40 Plus Marcos Camargo Jr. 26.07.2025

O EC40 Plus também tem controle de Cruzeiro adaptativo com assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência e alerta de ponto cego além de um bom conjunto de câmeras de alta resolução.

Desempenho elétrico

O Volvo C40 Recharge tem a desvantagem de não oferecer o mesmo brilho da versão topo que tem 408cv. Mas durante o uso cotidiano o Plus surpreende pelo conjunto custo benéfico que oferece. Ao invés de dois traz apenas um motor elétrico de 238cv e 42,8kgfm de torque.

Volvo EC40 Plus Marcos Camargo Jr. 26.07.2025

A bateria de 70kwh líquidos garante autonomia de até 444 km no ciclo WLTP e 385km no ciclo Inmetro. Na prática é possível fazer viagens de média distância com boa folga e ainda tem carga rápida permitindo uso dos pontos da Volvo espalhados por estradas no Sul e Sudeste do país com certa facilidade e algum planejamento.

Volvo EC40 Plus Marcos Camargo Jr. 26.07.2025

Espaço e uso urbano

O porta-malas oferece 413 litros, menor que o de rivais como o BMW iX1, mas ainda funcional. O C40 é um carro silencioso, com ótimo isolamento acústico, suspensão firme e apesar do curto curso de amortecedores absorve bem as imperfeições do solo.

Volvo EC40 Plus Marcos Camargo Jr. 26.07.2025

A posição de dirigir permite que os mais altos ou baixinhos se acomodem bem nos bancos que são mais baixos do que o esperado. Mas há controle elétrico amplo, altura de cinto ajustável e até ajuste no espaldar para tornar a viagem mais fácil.

Volvo EC40 Plus Marcos Camargo Jr. 26.07.2025

Veredicto

Com preço sugerido a partir de R$ 334,9 mil, o Volvo C40 Recharge é voltado para um público que busca mais equilíbrio com estilo, acabamento premium e bom nível de autonomia. Entre os rivais diretos estão BMW iX1, Mercedes EQA e, para quem importa, o Tesla Model Y que apesar da mesma proposta custa muito mais caro. E em breve o EC40 contará com o “primo” Zeekr 7X. Porém vale lembrar essa versão Plus não traz o brilho do desempenho da versão mais potente que na verdade é R$ 50 mil mais cara. A diferença não é tão grande assim já que o mais potente não tem 238 mas sim 408cv.

Volvo EC40 Plus Marcos Camargo Jr. 26.07.2025

O modelo representa bem a transição da Volvo para um portfólio 100% elétrico e para quem gosta do perfil segue como produto competitivo muito melhor que o EX30 e um pouco mais caro.

VOLVO EC 40 Plus: desempenho, autonomia e preço – Avaliação completa. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.