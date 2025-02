Volvo troca nomes de produtos mas vendas seguem longe da meta EC40 e EX40 ganham bateria mais potente para mais autonomia; preços não mudam Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/02/2025 - 12h00 (Atualizado em 04/02/2025 - 12h23 ) twitter

As vendas globais da marca sueca subiram 8% em 2024, com 763.300 veículos vendidos Volvo/Divulgação

A Volvo Car Brasil enfrenta um cenário distinto daquele visto em outros mercados do mundo. As vendas globais da marca sueca subiram 8% em 2024, com 763.300 veículos vendidos, mas no Brasil, foram 8.682 unidades comercializadas. A meta de 8.000 unidades só para as vendas do EX30 ficou muito aquém do esperado: 2.748 veículos vendidos em 2024. Mas a marca do grupo Geely prepara algumas novidades para o mercado brasileiro. A primeira delas é uma mudança de nomes dos modelos elétricos seguindo a estratégia global.

No Brasil, apenas 8.682 unidades foram comercializadas em 2024 Volvo/Divulgação

Os SUVs elétricos XC40 e C40 agora são EX40 e EC40. O EX30 já segue a nomenclatura dos elétricos e seguirá sem mudanças, enquanto a Volvo deve lançar aqui o EX90 ainda neste semestre.

Novas cores e mais autonomia

No portfólio do EX40 e EC40 há uma nova cor chamada Sand Dune (algo como “areia das dunas”) combinada com bancos claros e preto do revestimento do painel (Dawn Fusion Microtech) ou com interior totalmente preto (Charcoal Fusion). O visual dos dois modelos não sofreu alteração.

Sand Dune é nova cor dos EX40 e EC40 Volvo/Divulgação

O EX40 e EC40 também recebem uma nova bateria de 82kwh (antes era de 78kwh) na versão topo de linha Ultra. Com isso o EX40 terá autonomia de 393km no ciclo Inmetro, um ganho de 50km. Já o EC40 agora terá 404km de autonomia. Nesta versão o motor tem 408cv (somando duas unidades) com 67kgfm de torque.

O EX40 e EC40 recebem uma nova bateria de 82kwh Volvo/Divulgação

As versões Plus do EX40 e EC40 também mantém o motor de 238cv e 42kgfm de torque mas a bateria agora é de 69kw (1kwh a mais) para uma autonomia de 385 km (EC40) ou 364 km (EX40) considerando o ciclo do Inmetro.

Segundo a tabela da Volvo os dois modelos não tiveram alteração de preços

* C40 Plus: R$ 366.950

‌



* C40 Ultimate (vira Ultra): R$ 419.950

* XC40 Plus: R$ 349.950

* XC40 Ultimate (vira Ultra): R$ 405.950

