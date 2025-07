Tiggo 7 2026 fica com cara de Jaecoo 7 na China Modelo passa a ser equipado com motor 1.5 litro turbo de até 156 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 14/07/2025 - 17h00 ) twitter

Chery Tiggo 7 2026 Chery/Divulgação

Na China, a Chery lançou o novo Tiggo 7 Sport, que ficou com visual parecido com o “primo” Jaecoo 7, vendido no Brasil. Por lá, o SUV passa a contar com motor 1.5 litro turbo de até 156 cv e tem preço de 87,9 mil yuans, aproximadamente R$ 67,5 mil, enquanto a versão Plus sai por 91,9 mil yuans, cerca de R$ 70,6 mil.

Chery Tiggo 7 2026 Chery/Divulgação

Visualmente, tem os faróis com desenho afilado na horizontal e grade no formato de trapézio, sendo essa peça diferente da do Jaecoo e lembrando os modelos da Land Rover. Por sua vez, a traseira do Tiggo 7 Sport é idêntica à do outro utilitário chinês, trazendo lanternas afiladas sobre a tampa do porta-malas.

Chery Tiggo 7 2026 Chery/Divulgação

Por dentro, o Chery Tiggo 7 Sport vem equipado com painel de instrumentos de 10,25 polegadas e multimídia de 13,2 polegadas, além de contar com farol alto automático, teto solar panorâmico, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, carregador de smartphone por indução, entre outros itens.

Chery Tiggo 7 2026 Chery/Divulgação

Sob o capô, o Chery Tiggo 7 Sport passa a contar com motor 1.5 litro turbo de até 156 cv e 23,4 kgfm de torque. A transmissão é automática de dupla embreagem, com seis marchas. Também há versões com motor 1.6 litro turbo de até 197 cv e 29,6 kgfm de torque, acoplado ao mesmo câmbio, mas com sete marchas. Ainda não há informações sobre quando esse novo Tiggo 7 chegará ao mercado brasileiro.

