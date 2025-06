Jaecoo 7: teste na cidade e estrada com híbrido que roda 1.200km SUV medio tem estilo atual e se mostra eficiente com nova geração de motores elétricos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/06/2025 - 20h00 (Atualizado em 05/06/2025 - 20h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 05.06.2025

A Omoda & Jaecoo lançou no Brasil o Jaecoo 7 dentro de um segmento já bastante concorrido no país. Os modelos médios híbridos plugin tem representantes de peso como BYD Song Plus e Pro, GWM Haval H6 e mais recentemente Caoa Chery Tiggo 7 e 8 PHEV. Porém o Jaecoo 7 se destaca pela autonomia proposta pela marca de 1.200km. Após um teste onde rodamos de São Paulo a Foz de Iguaçu com o SUV desta vez rodamos em condições reais para provar a autonomia e também os itens de série do Jaecoo 7.

Marcos Camargo Jr. 05.06.2025

Com visual arrojado, o SUV tem linhas limpas combinando com a grade de barras verticais com logo da marca, perfil altivo rodas aro 18 com desenho fechado. O Jaecoo 7 usa a plataforma TX1 da Chery sobre a qual também são feitos os Tiggo 7, Tiggo 8 e Tiggo 9, além dos Tansuo, Exceed e outros do grupo sejam eletrificados ou a combustão.

Parte interna do Jaecoo 7

‌



Por dentro impera o minimalismo com poucos botões físicos, telas digitais de alta resolução e console central elevado. Há acabamento de couro e metal sugerindo um posicionamento premium com metais de toque frio nas portas mas sem exagero.

Marcos Camargo Jr. 05.06.2025

As telas chamam a atenção pelo contraste, instrumentação com tamanho adequado, câmera 540°, configurações de travamento de porta, som, recarga e regeneração da bateria. Apesar do excesso de comandos e ajustes o entendimento é bem simplificado. Há espelhamento com e sem fio com bom suporte para Apple Car Play e Android Auto com mapas interativos que ficam mais agradáveis na tela vertical.

‌



Marcos Camargo Jr. 05.06.2025

Motor do Jaecoo 7

O Jaecoo 7 híbrido plug-in é um SUV que tem como destaque o sistema SHS (Super Hybrid System). Ele combina motor 1.5 turbo a gasolina que trabalha no Ciclo Miller de 142cv combinado com motor elétrico de 204cv com bateria de 18kwh (mesmo motor do Tiggo 7, seu irmão de plataforma) somando uma potência de 339cv e 52kgfm de torque que pode render uma autonomia de até 1.200km com um tanque.

‌



Marcos Camargo Jr. 05.06.2025

Vale lembrar que embora seja da “mesma família”, o motor do Tiggo 7 e 8 é são diferentes do Jaecoo 7. O motor da linha Tiggo é flex e trabalha no ciclo Otto e motor elétrico de 170cv sendo menos eficiente que o Jaecoo 7. Isso porque seu irmão de plataforma tem bomba de combustível eletrônica, sistema de injeção direta multinivel e o motor elétrico tem 201cv. Além disso, no Jaecoo 7 as baterias são de 18,3kwh fornecidas pela FinDreams (BYD) mais eficientes que as de 19kwh do Tiggo ainda que sejam maiores.

Marcos Camargo Jr. 05.06.2025

Teste com o Jaecoo 7 na cidade e estrada

O Jaecoo 7 parece familiar no estilo de condução em função da plataforma e do comportamento similar ao Tiggo 7 por exemplo. Dependendo do ajuste de bateria, o SUV irá privilegiar a condução com o motor elétrico que já tem 201cv e mais de 30kgfm de torque sendo mais que o suficiente para mover o Jaecoo 7 sem auxílio do motor a combustão. Na prática os dois motores entram em ação juntos apenas na estrada ou quando a força é exigida com toque mais fundo no acelerador.

Marcos Camargo Jr. 05.06.2025

Conforme a bateria é consumida o motor entra mais vezes em ação para recarregá-la e manter energia suficiente para movimentar o Jaecoo 7. Algumas reações de direção são lentas bem como de suspensão bem dimensionadas mas com curso um pouco macio demais.

Marcos Camargo Jr. 05.06.2025

O espaço interno é bem cômodo e bem pensado e há retrovisor com grande angular que permite ver todo o interior (muito útil em família com crianças). O pacote ADAS é completo mas basta olhar duas vezes para o lado ou mesmo conversar com o passageiro para que o carro entenda que essa atitude é uma distração. Alguns alertas também foram excessivamente calibrados com boa margem de segurança mas o Brasil tem vias esburacadas (que exigem desvios rápidos), ruas estreitas com carros próximos e motos que são identificadas como alerta no carro o que incomoda e poderia ser aprimorado. Ao todo o consumo combinado do Jaecoo 7 rodando 80% na cidade ficou em 23,5km/l, uma marca que faz jus à autonomia dos 1200km com um tanque.

Marcos Camargo Jr. 05.06.2025

O Jaecoo 7 chega em duas versões: Luxury por R$ 224,9 mil e Prestige por R$ 249,9 mil que é a versão testada nesse artigo.

Itens de série

De série o Jaecoo 7 tem faróis em LED, espelhamento do celular na central multimídia via Apple CarPlay e Android Auto sem fio, câmera 540°, head up display e ar condicionado dual zone, teto solar panorâmico, rodas aro 18 entre outros. A versão Prestige, testada pela reportagem, acrescenta pacote ADAS completo, ventilação e aquecimento dos bancos dos bancos, banco do motorista com memória e ajuste lombar elétrico, carregador sem fio de celular e abertura do porta malas com sistema gestual (é elétrico de série) entre outros.

Marcos Camargo Jr. 05.06.2025

Concorrentes

Interessante é a proposta de preço do Jaecoo 7 que custa R$ 249,9 mil (Luxury) que é o mesmo preço do BYD Song Plus de R$ 249,9 mil e também GWM Haval H6 PHEV 19 de R$ 249,9 mil. Há autonomia superior à dos concorrentes que chegam a 860 ou no máximo 1.000km de autonomia ainda que sejam mais potentes como é o caso do Haval. A marca ainda está dando seus primeiros passos no Brasil e a rede segue crescendo ao passo que GWM e BYD já tem uma rede bem estabelecida. Mas o Jaecoo 7 tem credenciais para agradar quem procura um modelo médio com bom desempenho, autonomia e conectividade sem abrir mão da eficiência.

