Novos Caoa Chery Tiggo 7 e 8 híbridos plugin (PHEV) serão importados Dois SUVs devem estrear no final do mês no mercado nacional 05/02/2025 - 20h35

Depois que a Caoa Chery divulgou um teaser nas redes sociais onde mostra dois SUVs em um vídeo curto com a silhueta dos novos Tiggo 7 e 8 híbridos plugin PHEV, o R7-Autos Carros apurou com exclusividade que as duas novidades vão estrear em breve, porém os modelos serão importados e não produzidos no Brasil.

No teaser a Caoa Chery apenas afirma: “Dois ícones, uma revolução. Algo grandioso está chegando... Prepare-se para uma nova era de potência e tecnologia.” E se por um lado não há dúvidas sobre os dois modelos agora já sabemos que a demanda pelos modelos PHEV será, por enquanto, abastecida com modelos importados. O Tiggo 8 já é importado da China mas agora sofrerá uma leve reestilização e pode ter novidades na motorização.

Na imagem o Tiggo 8 exibe os dois pontos de abertura na carroceria, o dianteiro para o ponto de carga e o traseiro para o combustível do tanque e não há dúvidas a respeito do sistema PHEV (híbrida plug-in).

Os dois SUVs devem compartilhar a mesma motorização. Motor 1.5 turbo (provavelmente flex) tem cerca de 147 cv e 22,4 kgfm. Junto com dois motores elétricos que somam 170 cv e 34,2 kgfm pode chegar a uma potência interessante de 317 cv e 56,6 kgfm.

Possíveis preços

Fontes ligadas à rede de concessionários diz que o Tiggo 7 PHEV deve estrear com preços entre R$ 220 e R$ 240 mil o que o deixaria posicionado entre o BYD Song Plus e Haval H6 PHEV19 por exemplo. Da mesma forma o Tiggo 8 reestilizado deve ter preços entre R$ 280 e R$ 290 mil, acima dos R$ 264,9 mil praticados hoje no mercado. No entanto, a Caoa não confirma estas informações de preço.

De toda a forma a estreia da nova dupla de híbridos plugin deve ocorrer até o final deste mês, informação também esperada pela rede para começar a faturar as primeiras unidades.

