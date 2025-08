Tiggo 8 Pro recebe desconto de R$ 10 mil por tempo limitado SUV de 7 lugares na versão a combustão custa menos que Commander e concorrentes Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/08/2025 - 21h25 (Atualizado em 05/08/2025 - 21h25 ) twitter

Tiggo 8 Pro Max Drive Caoa Chery/Divulgação

A CAOA Chery anunciou que para “comemorar” seus oito anos de operação no Brasil lança uma ação de vendas para o Tiggo 8 Pro Max Drive. O modelo passou a ser oferecido com R$ 10 mil de desconto, com valor reduzido de R$ 199.990 para R$ 189.990. A condição é válida por tempo limitado em toda a rede de concessionárias da marca.

Tiggo 8 Pro Max Drive Caoa Chery/Divulgação

Este ano o Tiggo 8 teve 9.000 unidades vendidas, à frente do Jeep Commander, que teve mais de 8,5 mil unidades entre janeiro e julho deste ano. Além disso, esse volume de vendas do utilitário esportivo chinês representa alta de 36% sobre o mesmo período de 2024.

Tiggo 8 Pro Max Drive Caoa Chery/Divulgação

O modelo é equipado com motor 1.6 Turbo GDI de 187 cv e 28,5 kgfm de torque, câmbio automático de dupla embreagem e tração dianteira. Entre os equipamentos, estão central multimídia com tela curva de 24,6 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, teto solar panorâmico, seis airbags, sistema de som com oito alto-falantes e pacote de assistência à condução de Nível 2 (ADAS), que inclui frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa e controle de cruzeiro adaptativo.

Tiggo 8 Pro Max Drive Caoa Chery/Divulgação

Já a CAOA Chery fechou 2024 com 60.929 unidades emplacadas no Brasil, aumento de 93,6% em relação ao ano anterior. A linha Tiggo, composta pelos modelos 5X, 7 e 8, representa a maior parte das vendas da marca.

