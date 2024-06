Tiggo 9 PHEV é registrado no Brasil e pode ser modelo topo de linha da Caoa Híbrida plugin tem até 366cv e 40kgfm de torque com consumo de 19km/l

Tiggo 9 PHEV é registrado no Brasil e pode ser modelo topo de linha da Caoa

A Caoa registrou hoje dois SUVs no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Logo após o Tiggo 8 ter o registro solicitado foi a vez do Tiggo 9, modelo topo de linha da gama Chery que agora ganha possibilidade de estrear por aqui.

O Chery Tiggo 9 é o maior SUV da marca e conta com motor híbrido do tipo plugin e foi apresentado em maio durante o Salão de Pequim pela Chery International.

Tiggo 9 PHEV é registrado no Brasil e pode ser modelo topo de linha da Caoa

Com visual mais arrojado, o Tiggo 9 PHEV traz a grade estilizada ampla e fechada com faróis mais afilados e faróis auxiliares nas extremidades. As laterais parecem ter uma peça única nos vidros com um detalhe chanfrado no vidro vigia e a traseira tem lanternas unidas.

Tiggo 9 PHEV é registrado no Brasil e pode ser modelo topo de linha da Caoa

O Tiggo 9 PHEV tem 4,82m de comprimento, 1,93m de largura, 1,71m de altura e 2,82m de entre eixos. No Tiggo 9 há sete assentos em três fileiras com porta malas de 717 litros ao baixar a terceira fila e 2.021 litros ao baixar a segunda fila também.

Tiggo 9 PHEV é registrado no Brasil e pode ser modelo topo de linha da Caoa

No conjunto mecânico o motor apresentado na China combina o 2.0 turbo a gasolina com 238cv com outro elétrico de 224cv. A soma combinada é de 366cv e 40kgfm de torque com câmbio automático de oito marchas e autonomia de 1.400km com um tanque de combustível e consumo de 19,2km/l.

Tiggo 9 PHEV é registrado no Brasil e pode ser modelo topo de linha da Caoa (INPI/Reprodução)

Agora o INPI dará sequência no registro e a Caoa fica livre para trabalhar no lançamento do carro. Ainda é cedo para dizer que o Tiggo 9 PHEV chegará em breve até porque isso não vai acontecer. O carro está chegando agora ao mercado chinês mas o registro mostra claramente a intenção da Caoa em lançá-lo por aqui. No Salão de Pequim executivos da Caoa como Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, presidente da empresa, estiveram presentes.





