Toyota mostra minicarro elétrico para público PCD Conceito é feito para ciclos urbanos e roda até 100km com uma carga Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/03/2025 - 18h00 (Atualizado em 18/03/2025 - 18h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Toyota/Divulgação

A Toyota divulgou informações sobre o carro conceito FT-ME, um minicarro elétrico feito para as cidades para atender especialmente os portadores de necessidades especiais. O carro é bem compacto e dispensa pedais de acelerador, o que contribuirá para a acessibilidade de pessoas PCDs.

O Toyota FT-ME tem 2,50 metros de comprimento e bateria para rodar até 100 km e também poderá ser usado por estudantes em pequenos deslocamentos.

Toyota/Divulgação

Visualmente, o Toyota FT-ME tem desenho futurista com faróis com um desenho disruptivo, para-lamas bem destacados e uma frente sem grade frontal. A traseira tem para-choques robustos e a tampa do porta-malas é de vidro, assim como acontece no Fiat Mobi.

‌



O interior tem acabamento simplificado, volante retangular, dois bancos, sendo que um pode ser substituído por uma cadeira de rodas sem a necessidade de adaptações. Não há central multimídia, mas o smartphone poderá fazer essa função, além de ter câmera de 360 graus.

‌



Toyota/Divulgação

Todavia, a Toyota não divulgou a potência do motor elétrico, só que informou que a autonomia deve ser de até 100 km com uma carga na bateria. A velocidade máxima deve ser de até 45 km/h e o teto conta com painel solar para carregar a bateria do FT-ME.

IMBATÍVEL! Toyota SW4 SRX Platinum 2025 tem 3 novidades. VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.