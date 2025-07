Toyota registra novo SUV híbrido no Brasil que pode ser mais barato que o SW4 SUV grande pode ser substituto para o tradicional utilitário esportivo que vem da Argentina mas paga IPI mais alto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 16/07/2025 - 17h08 ) twitter

Toyota 4Runner Toyota/Divulgação

O governo federal anunciou mudanças na alíquota de IPI (imposto sobre produtos industrializados) que pode “mudar o jogo” em muitos segmentos específicos. A Toyota acaba de registrar no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) o SUV híbrido 4Runner, que é vendido fora do Brasil com motor híbrido. Ele pode ser uma alternativa à cobrança máxima de IPI, que incide sobre o Toyota SW4, que é líder entre os SUVs grandes de sete lugares, mas que tem motor diesel sem eletrificação e para alíquota máxima.

Toyota 4Runner INPI/Reprodução

O Toyota 4Runner é um produto consagrado e usa a plataforma TNGA-F, a maior do grupo, e usa estrutura de chassi como o RAV4. Também é a base do Land Cruiser, Sequoia entre outros.

RESUMO DA NOTÍCIA A Toyota registrou o SUV híbrido 4Runner no Brasil, que pode ser mais acessível que o SW4.

O novo modelo possui motor 2,4 litros turbo a gasolina e sistema elétrico de 48V com 330cv.

O 4Runner oferece tecnologias avançadas de tração e é baseado na plataforma TNGA-F.

Essa opção surge em um contexto de alta do IPI para o SW4, que custa quase R$ 500 mil. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Toyota 4Runner INPI/Reprodução

A questão é que o 4Runner usa motor 2,4 litros turbo a gasolina combinado com sistema elétrico de 48V (híbrido leve) que tem 330cv e 64kgfm de torque com tração 4X4 e câmbio de oito marchas.

Toyota 4Runner INPI/Reprodução

Para os fãs do SW4, a questão é que o 4Runner traz ainda mais tecnologias de tração com caixa de transferência eletrônica, controle ativo, opção de tração traseira ou integral e bons ângulos de entrada e saída, além de boa altura do solo, bem como estrutura de chassi.

Toyota 4Runner Toyota/Divulgação

Seria uma boa saída para os fãs de Toyota SW4 que pagam quase R$ 500 mil por um SUV de sete lugares que tende a ficar ainda mais caro com as novas regras de IPI.

