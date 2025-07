Entenda como o IPI zerado para ‘carro popular’ vai afetar seu bolso Ideia do governo é baratear automóveis ‘de entrada’; montadoras vão indicar modelos que se encaixam nos critérios do programa Economia|Do R7, em Brasília 11/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/07/2025 - 02h00 ) twitter

Alckmin anunciou redução do IPI em evento nessa quinta Júlio César Silva/MDIC - 10.7.2025

O governo federal anunciou a retirada do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para carros populares menos agressivos ao meio ambiente que sejam produzidos no Brasil. A iniciativa está no programa Carro Sustentável, que integra o Mover (Mobilidade Verde e Inovação), em vigor desde o ano passado.

Por enquanto, cinco montadoras já têm modelos que se encaixam nos critérios (veja a lista completa abaixo) — Volkswagem Polo, Chevrolet Onix (GM), Renault Kwid, Hyundai HB20 e Fiat Mobi e Argo (Stellantis).

Atualmente, o valor mínimo do IPI para esses carros é de 5,27%, e a redução dos preços pode chegar a quase R$ 8.000, como o Polo Track.

RESUMO DA NOTÍCIA Governo federal zera o IPI para carros populares menos poluentes feitos no Brasil.

Modelos como Volkswagen Polo e Chevrolet Onix terão descontos significativos, podendo chegar a quase R$ 8.000.

A iniciativa visa fortalecer a sustentabilidade e melhorar o acesso a veículos de entrada, com validade até dezembro de 2026.

Programa também prevê alíquotas diferenciadas para veículos elétricos e híbridos, incentivando a produção nacional diante da concorrência de marcas chinesas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A Volkswagen foi a primeira empresa a anunciar descontos no Carro Sustentável. Segundo a montadora, com o IPI zerado, o Polo Track vai passar de R$ 95.790 para R$ 87.845.

‌



Como publicou o blog R7 Autos Carros, a Volkswagen também anunciou a volta da produção do Polo TSI manual, que será vendido com descontos tal qual o Polo Robust.

Para não pagar o imposto, os automóveis precisam atender a alguns critérios. A expectativa, como explicou o vice-presidente Geraldo Alckmin no anúncio do programa nessa quinta (10), é incluir novas firmas ao longo do tempo.

‌



“Outras montadoras, à medida que forem entrando [no programa], também terão benefício de IPI zero. Teremos grande renovação de veículos. O objetivo é simplesmente fortalecer a sustentabilidade e melhorar o acesso aos chamados carros de entrada”, destacou o vice-presidente.

Para participar do programa, as empresas interessadas devem pedir ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços o cadastro dos veículos.

‌



A pasta vai avaliar se os carros atendem aos critérios, e, após aprovação, o governo vai publicar uma portaria com a lista dos automóveis aptos a ter o IPI zerado.

A iniciativa também prevê regimes diferenciados de IPI para veículos elétricos, híbridos e etanol-flex (confira os critérios completos ao fim). Essas mudanças passam a valer em 90 dias, conforme determina a legislação. O IPI zerado, segundo Alckmin, já estará em vigor a partir desta sexta (11).

Impacto fiscal

Segundo o governo, apesar de zerar o IPI, o Carro Sustentável não tem impacto fiscal. O programa tem validade até dezembro de 2026, antes de os efeitos da reforma tributária entrarem em vigor — com as mudanças nos impostos, o IPI será zerado para praticamente todos os produtos até 2027.

A alíquota será mantida apenas para preservar a competitividade da Zona Franca de Manaus.

“Reduz IPI para elétricos, híbridos e etanol-flex, e aumenta IPI para [movidos a] gasolina e diesel. É neutro do ponto de vista fiscal, o governo não tem nenhuma intenção arrecadatória. O que vai subir é o que vai reduzir”, afirmou Alckmin.

Competição

A iniciativa busca incentivar a produção nacional de automóveis, em meio ao crescimento das vendas de marcas chinesas no Brasil.

A BYD, uma das principais empresas responsáveis por puxar o movimento chinês, tornou-se em maio a quarta maior marca em termos de vendas.

Programa Mover

O Mover entrou em vigor no ano passado e prevê uma tributação diferenciada para veículos mais eficientes em termos energéticos, com menor impacto ambiental e fabricados no Brasil.

A lei do Mover previa que o governo federal teria de definir alíquotas de IPI para veículos sustentáveis com base em atributos como eficiência energética, desempenho estrutural, tecnologias assistivas à direção, reciclabilidade e até a fonte de energia utilizada pelo veículo.

A metodologia, segundo a lei, será baseada em um sistema que dará vantagens fiscais para quem produzir ou adquirir veículos com menor impacto ambiental.

Por exemplo: veículos que se destacarem em eficiência energética poderão ter redução de até 2 pontos percentuais no IPI, enquanto aqueles com melhor desempenho estrutural e tecnologias que auxiliem na direção contarão com redução de 1 ponto percentual.

Outros fatores

Para carros que atendam a critérios de reciclabilidade, a diferença pode chegar a 2 pontos percentuais.

Além disso, fatores como a potência do motor, a pegada de carbono na fabricação e o tipo de combustível (como etanol ou energia elétrica) também influenciarão na definição da alíquota.

A lei ainda permite que a diferenciação do imposto seja progressiva ao longo do tempo, acompanhando os avanços tecnológicos do setor.

Veículos híbridos que utilizem exclusivamente etanol ou que sejam flex (gasolina e etanol) também poderão ter uma vantagem de até 3 pontos percentuais na alíquota do IPI, em comparação a modelos convencionais da mesma categoria.

Critérios para IPI zero

Emitir menos de 83g de CO₂ por quilômetro

Conter mais de 80% de materiais recicláveis

Ser fabricado no Brasil (etapas como soldagem, pintura, fabricação do motor e montagem)

Enquadrar-se em uma das categorias de carro compacto

Requisitos para IPI reduzido

Eficiência energética

Tecnologia de propulsão

Potência

Nível de segurança

Índice de reciclabilidade

