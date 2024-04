Van híbrida da Buick mostra que a GM está de olho nos “PHEVs” SUV mescla o motor 1.5 turbo combinado com bateria e motor elétrico

Van híbrida da Buick mostra que a GM está de olho nos “PHEVs” (GM/Divulgação)

A General Motors definitivamente está de olho posto nos veículos híbridos do tipo plugin. Depois de lançar o Equinox PHEV que também à será feito no México e pode vir ao Brasil, outra divisão da GM, a Buick, apresentou um veículo com tecnologia híbrida recarregavel na tomada.

O Buick GL8 PHEV é uma minivan híbrida de 5,21m de comprimento, 3,08m de entre eixos, 1,87mn de largura e 1,80 de altura. Feito para o conforto dos passageiros, esta minivan comporta até seis pessoas e traz um conjunto de telas também para as fileiras de trás além de um conjunto de painel bem minimalista.

O conjunto híbrido do Buick GL8 mescla o motor 1.5 turbo combinado com bateria e motor elétrico que rende até 392cv e 58kgfm de torque. Nos números de aceleração faz 0-100km/h em 7,8s e consegue rodar até 138km apenas com a carga das baterias.

O GL8 trará todos os dispositivos de segurança ativa como controle de cruzeiro adaptativo, centralização do veículo na faixa e frenagem automática de emergência. Além disso trará alerta de ponto cego, alerta de colisão frontal e tecnologia de reconhecimento de placas e de semáforo. Também deverá trazer uma assistente de estacionamento remoto.

A novidade deve ser mostrada ao público pela primeira vez no salão de pequenos próximos dias. Embora não seja um produto com foco em mercados como o Brasil, mas um veículo com tecnologia híbrida plugin mostra que a Chevrolet está de olho nesta solução para o futuro da eletrificação.