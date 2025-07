Veja a lista completa dos carros já vendidos com IPI reduzido Ação do governo federal quer incentivar produção nacional de veículos mais eficientes Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/07/2025 - 22h12 (Atualizado em 12/07/2025 - 22h22 ) twitter

Nesta semana o governo federal e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgaram que a primeira faixa dos carros de entrada produzidos no país terá IPI zero até dezembro de 2026 o que manter o setor automotivo aquecido.

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

O programa “Carro Sustentável” prevê redução do Imposto sobre Produtos Especializados (IPI) para veiculos nacionais mais eficientes.

Na prática o IPI é reduzido para zero (hoje a primeira faixa 1.0 paga 5,27%) para carros que são considerados mais eficientes dentro do Programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação). Após o Mover mais de R$ 160 bilhões foram anunciados em investimentos no país.

Até o momento a Volkswagen, Fiat e Renault anunciaram descontos, mas ao longo da semana fabricantes como Citroën, Chevrolet e Hyundai que tem veículos na faixa de entrada também devem anunciar modelos específicos com preços reduzidos.

Fiat Mobi Marcos Camargo Jr

Descontos da linha Volkswagen

* Saveiro Robust CS (Cabine Simples): de R$ 109.490 por R$ 88.687 (desconto de R$ 20.803);

* Polo Highline: de R$ 131.650 por R$ 120.240 (desconto de R$ 11.410);

* Virtus Highline: de R$ 155.490 por R$ 144.080 (desconto de R$ 11.410);

* Novo T-Cross 200 TSI: de R$ 154.990 por R$ 144.854 (desconto de R$ 10.136);

* Novo Nivus Highline: de R$ 163.290 por R$ 146.490 (desconto de R$ 16.800).

* Polo TSI MT que havia saído de linha no começo do ano volta a ser produzido por R$ 107.840 (cor sólida)

Descontos da linha Fiat

* Mobi Like: de R$ 80.990,00 por R$ 67.990,00 (desconto de R$ 13.000);

* Mobi Trekking: de R$ 82.990,00 por R$ 73.290,00 (desconto de R$ 9.000);

* Argo Drive 1.0 MT: de R$ 94.990,00 por R$ 86.990,00 (desconto de R$ 8.000).

Descontos da linha Renault

* Kwid Zen: de R$ 80.690,00 por R$ 67.290 (desconto de R$ 13.400)

* Kwid Intense: de R$ 83.890,00 por R$ 71.290 (desconto de R$ 12.600)

* Kwid Iconic: de R$ 87.390,00 por R$ 75.690 (desconto de R$ 11.700)

* Kwid Outsider: de R$ 87.490,00 por R$ 75.790 (desconto de R$ 11.700)

