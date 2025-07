Veja como ficou o novo Chevrolet Tracker 2026 GM divulga vídeo e revela detalhes antes do lançamento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 01/07/2025 - 15h00 ) twitter

Chevrolet Tracker 2026 Chevrolet/Divulgação

A General Motors divulgou hoje um material do Chevrolet Tracker 2026. Após diversas imagens que vazaram nas redes sociais o SUV compacto foi oficializado pela comunicação pela marca. Produzido em São Caetano do Sul o Tracker 2026 terá visual parecido com o Equinox EV, além de ter amplas telas e a esperada mudança no motor Ecotec turbo com injeção direta.

Chevrolet Tracker 2026 Chevrolet/Divulgação

Visualmente, o novo Chevrolet Tracker 2026 passa a contar com faróis dianteiros afilados, com os convencionais arredondados. A traseira não terá mudanças profundas mas a assinatura visual da lanterna é diferente. Já o interior recebeu um cluster digital e uma multimídia do tipo flutuante, seguindo a tendência da Montana, Spin e S10. Inclusive, esse desenho exterior e interior deve inspirar o novo SUV compacto da marca.

Chevrolet Tracker 2026 Chevrolet/Divulgação

Sobre o capô, o Chevrolet Tracker 2026 vai manter o 1.0 turbo com injeção direta que entrega até 121 cv, enquanto o 1.2 turbo atualizado que alcança 141 cv. Ambos são equipados com câmbio automático de seis marchas. Além disso, a correia banhada em óleo continua a equipar esse conjunto mecânico.

Chevrolet Tracker 2026 Chevrolet/Divulgação

Ademais, de acordo com a marca, as versões híbridas serão lançadas somente no próximo ano e devem ter sistema eletrificado leve de 48V.

Chevrolet Tracker 2026 Chevrolet/Divulgação

