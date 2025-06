Veja o preço da nova Bajaj Pulsar N150 no Brasil Moto urbana está em pré-venda na rede de concessionários e tem painel digital e conexão bluetooth além de motor com 14cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/06/2025 - 10h00 (Atualizado em 11/06/2025 - 10h00 ) twitter

Bajaj/Divulgação

Depois de confirmar a nova linha Pulsar N150 no Brasil durante o Festival Interlagos, a Bajaj teve os detalhes confirmados, o preço divulgado e já está em pré venda na rede de concessionários da marca. Segundo a Bajaj o estilo urbano da motocicleta “combina estilo esportivo com economia, agilidade e conforto para uso diário”.

Bajaj/Divulgação

A Pulsar N150 conta com motor de 149,68 cc, monocilíndrico, refrigerado a óleo, que entrega 14 cv de potência máxima a 8.500 rpm e 1.38 kgf.m de torque máximo a 6.000 rpm e transmissão de cinco marchas. O motor possui cabeçote com 4 válvulas por cilindro, com comando único de válvulas.

Bajaj/Divulgação

Entre os destaques na Pulsar N150 estão o pacote ciclístico composto por chassi Perimetral, suspensão dianteira telescópica 31 mm, além da suspensão traseira monochoque tradicional. O freio dianteiro com ABS, com discos de 260 mm. Na traseira, a motocicleta vem equipada com freios a tambor. As rodas em liga leve com aro de 17 polegadas são montadas com pneus nas medidas 90/90 e 120/80.A Bajaj confirma que a Pulsar N150 tem farois em LED, entrada USB, painel digital com conexão para celulares e até aplicativo da própria marca, item inédito neste segmento. O painel tem conta-giros, indicador de combustível, relógio e computador de bordo entre outros elementos.

Bajaj/Divulgação

“Estamos muito satisfeitos em entregar para os motociclistas que utilizam a moto para o trabalho, um modelo bastante completo, com pacote de equipamentos superior a todos os concorrentes e com preço justo. Esse conjunto, aliado à qualidade dos produtos Bajaj e excelência em serviços pós-vendas temos certeza que conquistará o coração dos motofretistas brasileiros”, afirma Waldyr Ferreira, Managing Director da Bajaj do Brasil. A Pulsar N150 está disponível nas cores Vermelha (Racing Red), Preta (Ebony Black), Branca (Pearl Metallic White). A motocicleta chega à rede de concessionárias Bajaj ainda neste mês de junho, com preço público sugerido de R$ 16.300,00, com frete incluso. Os primeiros clientes terão desconto adicional de R$ 300 e a primeira revisão gratuita.

