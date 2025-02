Veja os preços do Fiat Grande Panda na Europa Carro já estreou com motor elétrico 113cv e híbrido tem 100cv combinando 1.2 a gasolina e sistema elétrico de 48V Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/01/2025 - 18h23 (Atualizado em 30/01/2025 - 18h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat/Divugalção AFPH

O lançamento do Grande Panda é um dos momentos mais esperados pela Fiat que vem perdendo espaço na Europa e mesmo na Itália, sua terra natal. O Grande Panda estreou nessa semana as versões híbridas que complementam a elétrica que foi lançada ano passado. Agora, a Fiat divulga os conteúdos e versões do Grande Panda Hybrid que chegou com preços agressivos mesmo para os padrões europeus. O compacto chega nas versões Pop, Icon e La Prima a partir de 18,9 mil euros.

Fiat/Reprodução

O Grande Panda Pop Hybrid vem com rodas de ferro aro 16, ar condicionado manual, painel digital de 10 polegadas, freio de estacionamento elétrico, sensor de estacionamento e vidros elétricos. O preço é de 18,9 mil euros, cerca de R$ 115 mil em valores convertidos.

Fiat/Divugalção AFPH

A versão Icon já é mais completa e traz as rodas de ferro com calotas, rádio com tela de 10,2 polegadas, retrovisores elétricos, banco traseiro rebatível (na pop é fixo), farois em LED pixel assim como as lanternas em LED. O preço é de 20,4 mil euros, cerca de R$ 125 mil. A partir dessa versão é possível adicionar, como acessórios, rack de teto, rodas de liga, câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro e outros itens.

Fiat/Divugalção AFPH

A versão La Prima traz rodas de liga leve aro 17, ar condicionado automático, carregador de celular sem fio, navegador integrado, barras de teto, sensores dianteiros, tomada USB-C e banco em tecido “premium” ao preço de 22,9 mil, cerca de R$ 141 mil em valores convertidos.

‌



Fiat/Divugalção AFPH

No caso das três versões híbridas o motor é o 1.2 três cilindros, uma evoluão do Puretech, combinado com sistema híbrido leve de 48V e bateria de 0,9kwh que gera 28,5cv. A potência combinada é de 100cv.

‌



Grande Panda elétrico

A versão elétrica lançada em 2024 em duas versões (RED e La Prima) tem sempre motor de 83kw ou 113cv alimentado por 44kwh de baterias que podem render autonomia de até 320km.

‌



Fiat/Reprodução

A versão RED traz rodas brancas de aço ao estilo dos clássicos Fiat, retrovisores pretos com ajuste elétrico, ar condicionado manual, tela de 10,2 polegadas com espelhamento sem fio, vidros elétricos e painel com aplique em tecido. O preço é de US$ 24,9 mil, cerca de R$ 153 mil em valores convertidos para a versão RED. A La Prima custa 27,9 mil, cerca de R$ 172 mil.

Fiat GRANDE PANDA: conceito que vai dar origem ao novo Fiat Argo que pode voltar a usar o nome UNO. VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.