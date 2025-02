Já em testes no Brasil, Fiat Grande Panda híbrido chega à Europa Feito sobre a plataforma CMP originária do grupo Peugeot Citroën Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/01/2025 - 11h00 (Atualizado em 29/01/2025 - 11h57 ) twitter

Meses depois da estreia da variante elétrica, o Fiat Grande Panda fez sua estreia no mercado europeu. Feito sobre a plataforma CMP originária do grupo Peugeot Citroën (ex-PSA), o Grande Panda agora está disponível na versão híbrida no velho continente.

O Fiat Grande Panda híbrido vem equipado com motor 1.2 litro de 100cv e sistema híbrido leve de 48V. Trata-se de uma versão evoluída do motor Puretech que já esteve no Brasil há alguns anos e segue sendo oferecido na Europa. O modelo deve servir como base para a versão brasileira, que chegará em breve ao mercado, substituindo o Fiat Argo mas com motor T200 1.0 associado ao sistema híbrido leve de 12V tal qual o Pulse e Fastback.

Visualmente, o Fiat Grande Panda híbrido tem desenho quadrado com estética futurista, linhas quadradas que são herança do Panda italiano de 1980 e um perfil que também inspirou o Fiat Uno (lançado aqui em 1984). A traseira segue a mesma tendência, só que lanternas na vertical e, também, com efeito luminoso futurista. As rodas podem ser de 16 ou 17 polegadas.

Por dentro, o Fiat Grande Panda híbrido tem volante com interior quadrado, cluster digital de 10 polegadas, ampla multimídia com conexão com internet e GPS integrados. O modelo também conta com freio de estacionamento elétrico, carregador por indução, câmera de ré, rack de teto, entre outros. Em relação ao tamanho, o modelo mede 3,99 metros de comprimento, 2,54 metros de entre-eixos, 1,57 metro de altura e 1,76 metro de largura.

A estreia ou ao menos a apresentação do Fiat Grande panda deve ficar para o final deste ano. O carro segue em testes acelerados de desenvolvimento e será produzido no Polo Stellantis de Porto Real/RJ onde são feitos os Citroën C3, C3 Aircross e Basalt.

