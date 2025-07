Veja quando e como pagar o licenciamento 2025 em São Paulo Calendário modificado começa com finais 1 e 2 agora em julho Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/07/2025 - 02h00 ) twitter

Freepik/Reprodução

Neste segundo semestre os motoristas que têm veículos registrados em São Paulo devem começar o pagamento da taxa de licenciamento anual. No mês de julho, proprietários de veículos com placa final 1 e 2 devem pagar a taxa na rede bancária até o dia 31/07.

Detran/Divulgação

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) 7,9 milhões de veículos registrados no estado já fizeram o pagamento antecipado mas ao todo existem 21,9 milhões registrados.

Detran/Divulgação

Todos os proprietários de motocicletas, automóveis, camionetas e outros, independente do ano de fabricação, devem quitar o licenciamento que é obrigatório. A taxa cobrada deste ano por veículo é de R$ 167,74. Para que o veículo possa circular é preciso ter feito o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e eventuais multas de trânsito. Com o licenciamento em dia, o motorista ou motociclista deve ter posse do documento atualizado no aplicativo do Detran ou de forma física. A partir do dia 31 de julho, os veículos sem o licenciamento em dia estão sujeitos a aplicação de multa e recolhimento do veículo.

Como fazer o pagamento?

A forma mais fácil de fazer o pagamento do licenciamento é por meio dos aplicativos bancários apenas com o número do Renavam. Também é possível fazer o pagamento nos postos do Poupa Tempo mas o motorista deve ficar atento a regras como agendamento prévio.

Freepik/Reprodução

Se o veículo for guinchado?Caso o veículo seja abordado por uma autoridade policial e eventualmente guinchado, o proprietário pode fazer a liberação em poucos minutos, a partir da Liberação Instantânea de Veículos (LIVE), novo serviço online disponível no site oficial do Detran-SP. Com o LIVE, o cidadão solicita a liberação assim que o veículo chega ao pátio, tendo no celular o ofício de liberação digital, expedido pelo Detran-SP, mediante o pagamento das pendências.

Detran/Divulgação

Confira, abaixo, o calendário oficial do licenciamento 2025 em São Paulo:Julho: placas com finais 1 e 2Agosto: placas com finais 3 e 4Setembro: placas com finais 5 e 6Outubro: placas com finais 7 e 8Novembro: placas com final 9Dezembro: placas com final 0*Calendário para caminhões e caminhões-tratores:*Placas com finais 1 e 2: setembroPlacas com finais 3, 4 e 5: outubroPlacas com finais 6, 7 e 8: novembroPlacas com finais 9 e 0: dezembro

