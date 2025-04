Venda de carros importados cresce mais que a produção nacional, diz Abeifa Crescimento chegou a quase 33% em um ano com 27.723 unidades contra 20.880 unidades de 2024 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/04/2025 - 16h02 (Atualizado em 15/04/2025 - 16h02 ) twitter

O mercado de carros importados no Brasil vem crescendo de forma exponencial acima da produção nacional. Enquanto o mercado de veículos nacionais creceu 7% no primeiro trimestre as dez marcas filiadas à Abeifa Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, somaram 27.723 unidades emplacadas no primeiro trimestre de 2025. O crescimento chegou a 32,8% no trimestre em relação a 2024 quando 20.880 unidades foram vendidas.

No primeiro trimestre desse ano os brasileiros compraram 551.655 veículos novos. E os eletrificados (excluindo os híbridos leves e deixando só híbridos e híbridos plugin), já respondem por 5,4%.

Exposição de veículo BYD em showroom Marcos Camargo Jr

Eletrificados com força

Dentro do segmento dos importados, o destaque fica por conta dos modelos híbridos ou elétricos que tem especial relevância. De janeiro a março foram 25.519 veículos eletrificados o que representam 50,4% do mercado total de 50.643 unidades emplacadas no geral de modelos híbridos e elétricos.

Audi/Divulgação

Em março último, com 10.174 unidades licenciadas (importados + produção nacional), a participação das associadas à Abeifa foi de 5,5% do mercado total de autos e comerciais leves (184.068 unidades).

Marcelo Godoy, presidente da Abeifa Volvo Divulgação

“O mercado brasileiro está em importante etapa de transição em favor dos veículos eletrificados, como no restante do mundo. Já representam 9,8% do total de emplacamentos. Vale ressaltar que as nossas associadas, desde o início dessa movimentação, respondem por mais de 50% de todos os veículos eletrificados comercializados no País, fato que demonstra a contribuição e o papel relevante dos importados”, analisa o presidente da Abeifa, Marcelo Godoy.

