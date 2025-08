Venda de carros novos em julho de 2025 teve crescimento tímido sobre 2024 Crédito mais caro e crescimento dos importados são preocupação do setor Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h24 ) twitter

As vendas de veículos novos no país em julho de 2025 resultaram em 229.397 unidades. O número é 13,4% sobre o mesmo período de maio que teve 202 mil veículos vendidos e apenas 0,9% superior a maio deste ano. Os dados da consultoria K.Lume mostram que o mercado automotivo está em um ritmo um pouco mais lento.

Estoque em concessionária ANDRÉ LESSA/ESTADÃO CONTEÚDO - 21.10.2011

O mercado automotivo projeta esse ano um crescimento de 5% sobre 2024 com um total esperado de 2,6 milhões de unidades.

Fiat Strada foi uma das "estreantes" nas concessionárias do país: vendas aceleraram Arquivo pessoal

Apesar das vendas em alta, o segmento está preocupado com o crescimento das vendas de veículos importados, sobretudo da China. No primeiro semestre de 2025, o número de veículos importados emplacados no Brasil aumentou 15,6%, passando de 197.667 para 228.472 unidades. Com isso, as fabricantes associadas à Anfavea vem cobrando medidas do governo para elevar impostos sobre veículos importados para evitar o que as empresas chamam de “risco para o setor”.

BYD/Divulgação

Apesar da desaceleração do crédito, a Fenabrave prevê um crescimento moderado devido à oferta de crédito, variedade de produtos e oferta mantida. Com taxa de juros superior a 15% pela Selic, o crédito mais caro vem segurando a expansão das vendas financiadas.

